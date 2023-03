Nunca son sinceros, estos son los 3 signos, según la astrología más hipócritas

La astrología es un conjunto de creencias y tradiciones que afirman que es posible construir significados e interpretaciones a partir del estudio y análisis de los cuerpos celestes, constelaciones y del resto de los planetas. Esto determinará las características de los signos del zodiaco que se asignarán según la fecha de nacimiento de cada persona y donde podrán saber aspectos de la personalidad, cómo será el futuro y cómo les irá en ciertos aspectos de la vida cotidiana.

Dentro del horóscopo podemos encontrar a los signos que tienen características tanto positivas como negativas, como los que son los más creativos de todos y sorprenden al resto con sus grandes ideas. O los signos que son los más alegres de todos y se destacan por ser el alma de la fiesta, lo que los hace también en los más queridos. A su vez, se encuentran los que tienen la habilidad de enamorarse fácilmente y también los grandes conquistadores. Pero, en cuanto a los rasgos negativos, están los más malhumorados de todos y terminan quedándose solos. A continuación, vamos a destacar a los tres signos más farsantes e hipócritas.

Los doce signos del horóscopo. Fuente archivo

Los tres signos más hipócritas

Uno de los signos que se caracteriza por ser hipócrita teniendo en cuenta que siempre cambian su discurso es Leo, debido a que estas personas son muy orgullosas y seguras de sí mismas. Pero, el defecto que tienen es que son muy críticos con los demás, pero jamás aceptarán una crítica constructiva sobre ellos.

Otro signo del zodiaco que se destaca por ser hipócrita y farsante es Sagitario, debido a que estas personas pueden parecer muy amables y libres, pero terminan haciendo lo que quieren y no acatan las normas. Además, siempre prometen cosas que no pueden cumplir y les encanta juzgar a los demás, por más que no los conozcan.

Sagitario es uno de los signos más hipócritas. Fuente archivo

El tercer signo que se caracteriza por ser hipócrita es Aries y es que estas personas tienen malas intenciones y lo que hacen no es de buena fe. Cuando alguien se equivoca, no lo perdonarán y se lo reprocharán cada vez que tengan la oportunidad. Otro aspecto que no los favorece es que les encanta victimizarse, por lo que terminan manipulando bien a los demás.

