Mantén la respiración antes de conocer la forma más segura de guardar contraseñas en tu casa

Guardar las contraseñas correctamente es muy importante en estos tiempos modernos. Si haces las cosas bien, lo normal es que tengas una clave para cada registro. Es decir, vas a tener una para entrar en Facebook, otra distinta para el correo, para la cuenta bancaria. Esto hace que sea complicado memorizar todas y es muy importante que las tengan a mano.

Por lo general se comente el error de guardar las contraseñas en un archivo de texto, por ejemplo en el ordenador o en el móvil. Eso puede ser un problema importante, ya que además son dispositivos que están conectados a Internet y siempre pueden surgir vulnerabilidades y ataques con los que logren robar esas claves.

Contraseñas. Fuente: Pexels.

Así puedes guardar las contraseñas en casa sin riesgo

La idea para almacenar contraseñas con seguridad consiste en utilizar dispositivos antiguos que tienes en casa. Puede ser un ordenador, pero también podría ser un móvil, una Tablet o cualquier otro aparato. En esos dispositivos que no utilizas, simplemente lo que vas a hacer es tener un archivo con las contraseñas guardadas.

Por ejemplo, si esas contraseñas las has guardado en un móvil viejo que ya no utilices en tú casa, si en algún momento te olvidas de una clave o vas a usar algo que llevas tiempo sin iniciar sesión, simplemente enciendes el teléfono y ves esas claves de acceso. Es tan sencillo como eso. Tienes que asegurarte de que el aparato va a estar a buen recaudo y no va a terminar en malas manos.

Contraseñas. Fuente: Pexels.

Una opción interesante es crear tu propio gestor de contraseñas en un pendrive. Básicamente es un dispositivo que vas a poder llevar a cualquier lugar y donde simplemente vas a tener las contraseñas guardadas. Esa memoria USB la puedes cifrar y tener bien protegida para, cuando lo necesites, acceder para ver las claves guardadas.

SIGUE LEYENDO

¿Problemas de salud? Esta IA hace mejores diagnósticos que los médicos

La inteligencia artificial y sus claroscuros