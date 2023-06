"Karma mate": ¿qué es por qué hay que valorar estas relaciones?

La astrología no sólo se encarga de compartirnos todos los detalles más recónditos de los signos del Zodiaco como si saben amar sin pensar en el físico, si son celosos, creativos o si no destacan por ser los más cariñosos, sino también por ayudarnos a entender cada proceso de nuestra vidas como las relaciones de familia, amistad o amorosas que llegan a nuestras vidas. Es por ello que seguramente en algún punto habrás escuchado hablar de las almas y llamas gemelas o los vínculos kármicos; sin embargo, no son las únicas ni las más importantes.

Entre la larga lista de vínculos que podemos tener a lo largo de la vida también destacan las "karma mate" que aunque llegan como un balde de agua fría para ayudarnos con una transformación y autoaceptación, lo cierto es que esconden muchos aspectos importantes. Por otro lado, hay que aprender a valorar este tipo de relaciones, ya que son las que se quedarán con nosotros para siempre. ¿Reconoces a la tuya?

¿Qué es un "karma mate" y cómo identificarlo?

De acuerdo con la astróloga Mía astral, este tipo de relación es muy similar a las "espejo" y algo que hay que tomar en cuenta para poder identificarla es que la transformación es indispensable debido a que nosotros le debemos algo a la otra parte y viceversa, por lo que el trabajo interno de cada uno es lo que ayudará a "pagar" esa deuda kármica. La buena noticia a diferencia de otros tipos de vínculos, es que en estos casos las personas no llegan a nuestra vida para enseñarnos e irse, sino para quedarse.

Pero no en todos los casos las relaciones se quedan juntos de por vida; en especial si una de las partes no ayuda con la transformación. (Foto: Pexels)

A pesar de ello, la experta explica que es muy importante trabajar internamente por un largo tiempo, pues será en este periodo cuando tanto nosotros como la otra persona podamos aceptar todo aquello que negamos de uno mismo, para así "integrarlo, sanar y soltar". Es por ello que no sorprende ver que de hecho muchas de estas relaciones se quedan juntas para toda la vida, pero antes tienen que saber aprovechar el conocimiento que se van dejando con la convivencia.

Cabe destacar que para identificar las relaciones conocidas como "karma mate" también hay que pasar por un proceso muy largo, ya que no es una tarea fácil y sobre ello, Mía Astral advierte que una de las formas más sencillas para lograrlo es cuando se empiezan a detectar ciertas emociones como si algo nos faltara cuando estamos alejados de la otra persona. Asimismo, las experiencias comienzan a ser diferentes a cuando, por ejemplo, un vínculo es conflictivo, pues aquí lo que se procura es:

Aprender

Aceptar

Sanar

Superar y soltar

Tener una enseñanza

¿Y tú, estás dispuesto a sanar? (Foto: Pexels)

Lamentablemente, cuando lo anterior no ocurre es muy probable que se rompa esa promesa de estar juntos de por vida y es por ello que resulta fundamental que los cinco puntos anteriores se cumplan y se acepten, pues de lo contrario el vínculo se convierte en algo negativo, ¡así que aprende y suelta lo que ya no te sirve! Lo anterior aplica para las dos partes y no sólo para cumplir los puntos, sino también al crecer juntos como compañeros.

¿Y tú, identificas a tu "karma mate"?, recuerda que se tratan de compañeros que llegan a nuestras vidas a enseñarnos y nosotros enseñarles a ellos. Además, que este aprendizaje les permitirá seguir juntos a lo largo que sea todo el proceso; mientras que si en algún punto dejan de apoyarse, puede presentarse el quiebre.