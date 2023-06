Adiós CDMX, ¿hola Taynochtitlán? Swifties proponen cambiar el nombre a la capital

Desde hace decenas de años, la capital del país ha sido conocida como Ciudad de México. Pero esto podría cambiar, o por lo menos eso es lo que proponen los seguidores de la cantante estadounidense Taylor Swift.

En redes sociales, algunos de los fanáticos de la intérprete de temas como “I knew you were trouble” o “Shake it off”, le propusieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que, en honor de Swift, se cambie temporalmente el nombre de la ciudad.

“Te proponemos nombrar a la CDMX Taynochtitlán por un fin de semana. Es un nombre que respeta nuestras raíces y abraza al fandom swiftie”, señaló la usuaria @LaTayMexicana en su cuenta de Twitter.

Los seguidores de la cantante, originaria de Pennsylvania, propusieron otras alternativas para renombrar a la ciudad durante los días de los conciertos. Las opciones serían: CDMX (Taylor’s Version), México Swiftie, Tayxico, Swiftdad de México o Ciudad de ME!xico.

Como en Estados Unidos

Aunque pareciera una ocurrencia, renombrar temporalmente las ciudades en honor a Taylor Swift no es una novedad. De hecho, algunas de las urbes en las que se ha presentado en los Estados Unidos lo han hecho de forma oficial. Por ejemplo, durante el 17 y 18 de marzo, la ciudad de Glendale, Arizona, cambió su nombre a Swift City por decreto de su alcalde, Jerry P. Weiers.

“Y de ahora en adelante yo, Jerry P. Weiers, alcalde de la ciudad de Glendale, en nombre del consejo de nuestra ciudad, proclamo que el 17 y 18 de marzo la ciudad de Glendale será renombrada como Swift City. Todos los swifties están invitados a compartir sus sonrisas, las cuales podrían iluminar la ciudad entera, en todas las plataformas de redes sociales, porque la mejor gente en la vida es libre”, señaló el alcalde.

Durante su presentación en Tampa, Florida, la administración local realizó algo similar. La ciudad forma parte del condado de Hillsborough, el cual fue rebautizado como Swiftsborough. De hecho, la alcaldesa de la localidad le ofreció a Taylor Swift ser alcaldesa por un día, algo que la intérprete agradeció.

En Las Vegas, el gobierno local cambió los colores de la administración por los usados por la cantante en su gira, mientras que en Arlington, Texas, algunas de sus calles fueron renombradas en honor de Swift.