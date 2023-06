Horóscopo semanal: estos son los signos que no superan a sus ex parejas

Cuando se trata de rupturas amorosas, se sabe que las personas necesitan acompañamiento por parte de sus amigos y familia, pero algunas otras incluso requieren acudir a terapia psicológica para trabajar el duelo y sentido de pérdida que genera este tipo de situaciones.

En este sentido, es importante destacar que no todas las personas logran tener la capacidad de superar una relación amorosa ni a la persona con la que compartieron momentos y experiencias, que bien o mal, formarán para siempre parte de su vida; la astrología también puede determinar más aspectos sobre este tema.

Cómo se comporta cada signo zodiacal

Son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, cada uno de los signos del zodiaco los cuales poseen ciertas características específicas que los hace diferentes al resto; además, cada uno de estos actúa de manera diferente ante alguna situación, tanto buena como pésima y en el caso de las rupturas suelen sentirse liberados o atados a las personas, incluso si les hicieron daño.

De acuerdo con la astrología, uno de los signos zodiacales que se caracteriza por ser uno de los que no olvida a su ex fácilmente y que le cuesta soltar el pasado es el regido por el agua Cáncer, debido a que como son personas altamente sensibles, si están en pareja se apegan mucho y si esa relación se termina, les será difícil poder olvidarlas y superar el hecho de ya no estar juntos nunca más.

Los signos más aferrados a sus ex

Otro signo del zodiaco que se destaca por no soltar su pasado y tener presente a su ex es el regido también por el agua Piscis, pues son personas muy sensibles lo que los lleva a aferrarse a parejas del pasado, aunque a éstas no les interese tener algún tipo de vínculo.

También otro de los signos del zodiaco que se conoce por no olvidar ni superar a su ex es Tauro, quienes son personas que se conocen por ser leales y muy fieles, lo que los lleva a no poder superar una separación y menos cuando hubo algún tipo de engaño o traición de por medio que hizo que terminara todo. Harán muchos intentos para poder reconciliarse con su ex y si no pueden lograrlo, se enfocarán de lleno en sus objetivos y con pasar página aunque les duela.