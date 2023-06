Entrevista a Fernanda Castillo: Isla Brava tiene un tono de thriller y melodrama

En el podcast Guía del Hater, Fernanda Castillo fue la invitada especial, quien asistió para platicar sobre la nueva serie donde participa “Isla Brava”, estrenada por la plataforma Vix. En esta serie, Fernanda Castillo protagoniza junto a Flavio Medina una historia de misterio, e investigación que desencadena secretos que guarda la familia.

Isla Brava no solo mantiene el suspenso, y la emoción de descubrir el lado oscuro que rodea a algunos personajes, también aborda el tema de violencia en el matrimonio, pero no como normalmente la conocemos, sino desde el lado psicológico. Donde Lucía (Fernanda Castillo) atraviesa momentos difíciles y violentos por parte de su marido Alfredo (Flavio Medina)

Fernanda describe la historia como: “Esta familia tiene toda la presión de ser el modelo a seguir. Son la pareja perfecta, con los hijos perfectos. Dueños de un conglomerado de hoteles” Es por eso que la historia cuenta con un giro de suspenso y de sorpresas, pues nada de lo que aparentan ante la sociedad es verdad.

Lucía, personaje al que le da vida, fue creada solamente para ser esposa y mamá, lo que hace que su vida no necesite nada más que cumplir como un integrante más de la familia. Pero la desaparición de su esposo hace que ella comience a ver otra realidad “A partir de tratar de buscar la verdad de lo que le pasó a su marido, empieza a descubrirse a sí misma, y empieza a darse cuenta que ha vivido con los ojos vendados sobre muchísimas cosas que pasan en su familia” Menciona Fernanda sobre el desarrollo de su personaje

Lo más importante que menciona Castillo en entrevista, es que su papel pone sobre la mesa el tema de abuso, violencia psicológica, y otros tipos de maltratos que sufren las mujeres. “Va en un tono de thriller, y de melodrama”

Escucha la entrevista completa de Fernanda Castillo para Guía del hater, y conoce más sobre su vida como actriz

Aunque este personaje se muestra como una mujer sumisa, y evoluciona durante la serie, Fernanda Castillo anteriormente ha realizado personajes como el de Mónica Robles de la serie “El Señor de los Cielos” donde se caracterizó por ser una mujer fuerte y de carácter, contrario a Lucía de “Isla Brava”

Fernanda Castillo recuerda a Mónica Robles como un personaje que “Te escupía a la primera, y no te dejaba ni que le dieran una cachetada” por eso en aquel momento que no era común ver a ese tipo de mujeres, su personalidad dentro de la serie tuvo gran impacto.

El efecto de Mónica Robles no solo fue importante en “El Señor de los Cielos”, también en la vida real, pues las mujeres se acercaban a ella y la felicitaban, incluso fue de inspiración para muchas de ellas. Durante la entrevista revela que una señora se acercó a decirle que su interpretación de Mónica Robles le había ayudado a no dejarse de su esposo.

Me acuerdo de una señora que habrá tenido como 70 años, más o menos. Un día se me acercó, me paró y me dijo: ´Yo antes me dejaba de mi marido, pero ahora desde que vi a Mónica Robles, no. Yo soy más fuerte, yo soy como Mónica Robles´