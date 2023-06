"¡Antes no fue en el silicón!": Galilea Montijo cuenta cómo un palo de escoba estuvo a punto de reventarle un seno

Muchas veces los accidentes suceden debido a descuidos que parecen ser simples, éstos terminan teniendo un peligroso resultado y este fue el caso de una situación que vivió Galilea Montijo; fue durante la transmisión del programa "Hoy" que la conductora recordó una ocasión en donde mientras ella se encontraba saliendo del set de grabación, se golpeó con un palo de escoba justo en el pecho, afortunadamente el hecho sólo quedó en un dolor soportable que no tuvo consecuencias para su salud.

La anécdota comenzó ya que las conductoras se encontraban hablando de la reciente caída que sufrió Angélica María mientras se encontraba dando un concierto, fue ahí donde la conductora puntualizó en lo importante que es tener los ojos bien abiertos y concentrarse en lo que se está haciendo para evitar sufrir cualquier tipo de accidente y recordó aquella vez que, por distraída, se golpeó en el pecho mientras caminaba.

El accidente de Galilea Montijo

A raíz de estos comentarios, la conductora reveló que en una ocasión mientras se encontraba saliendo del estudio de grabación del programa "Hoy", se distrajo al caminar y terminó golpeándose, justo arriba del seno, con un palo de escoba que estaba usando una persona de mantenimiento; afirma que al sentir el golpe pensó que si hubiera sido en una zona más cercana al seno, éste pudo haberse reventado y sufrir graves consecuencias para su salud.

Del mismo modo aclaró que la persona de mantenimiento para nada tuvo la culpa de aquel percance ya que fue ella la que se encontraba "en la baba" y no vio aquel objeto; en este sentido, Galilea señaló la importancia de cuidar la salud visual para evitar cualquier tipo de accidente y explicó que aunque ella se había realizado una operación para mejorar su vista, aún continuaba sufriendo por "no ver bien".

Lo bueno es que todo quedó en un susto.

Fotografía: Captura de pantalla.

Ante esto, las compañeras y compañeros que se encontraban al aire comenzaron a reírse de aquella situación que fue narrada de manera cómica por Galilea, e incluso afirmaron que su "vista cansada" se debía a "la edad" y no a causa de la operación y, entre risas, comentaron que seguramente aquel palo de escoba se encontraba siendo subastado por internet debido a que había tocado su seno.

La caída de Angélica Vale

El pasado 10 de mayo, la actriz y cantante Angélica María, de 78 años, celebró el Día de las Madres con un concierto que se realizó en el Auditorio Nacional, y aunque tuvo un gran éxito en su presentación junto al grupo español El Consorcio, el show dio de qué hablar por la caída que sufrió la llamada "La novia de México", pues la querida artista sorprendió a su público con su reacción.

En las redes sociales comenzaron a circular una serie de videos en los que se observa el momento exacto en que Angélica María sufrió una caída cuando tropezó con una bocina. La cantante estaba interpretando la canción "El Hombre De Mi Vida" cuando se acercó a la orilla del escenario y su vestido se atoró con el aparato de audio, lo que la hizo terminar en el piso, mientras gritaba "¡ay!", sin embargo, sorprendió con su reacción, pues pronto comenzó a reír a carcajadas.

Afortunadamente la cantante se encuentra bien.

Fotografía: Instagram/@angelicamariaoriginal

A pesar de ésto, el show siguió y hace unos días la hija de la cantante, Angélica Vale, afirmó que su madre se encontraba en perfecto estado de salud y que aquella caída no había tenido ninguna repercusión física y recordó que es la segunda vez que Angélica María sufre una caída porque no les ponen buena señalización a los monitores y no los alcanza a ver.