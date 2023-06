Súper afortunados, estos son los números que tendrán un golpe de suerte del 25 al 30 de junio, según la astrología oriental

El horóscopo chino se compone de doce signos que están representados por animales y esto es así porque el Emperador de Jade realizó una carrera de animales y los mejores ubicados se convirtieron en los representantes del zodiaco. Por otro lado, los astrónomos chinos le asignaron a los cinco planetas, los cinco elementos de la naturaleza china: Tierra, Madera, Metal, Fuego y Aire-Agua. Gracias a los planetas, la Luna, el Sol y cualquier otro cuerpo celeste, se podrá determinar el futuro de las personas.

La astrología oriental no es similar a la astrología occidental y es que una de las diferencias que hay es que los signos se asignan de acuerdo con el año de nacimiento y no con el mes de nacimiento y que están representados por animales. Por otra parte, las constelaciones no son las mismas que en el zodiaco tradicional. Gracias a las características de estos signos, las personas pueden saber sobre su forma de ser, personalidad y conocer aspectos de su vida como en el amor, las relaciones personales, entre otros aspectos. A continuación, vamos a destacar a los tres signos que tendrán un golpe de suerte del 25 al 30 de junio.

Los signos del horóscopo chino. Fuente archivo

Los signos que tendrán un golpe de suerte

El primer signo perteneciente a la astrología oriental que tendrá buenas noticias en los próximos días es Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962) y es que estas personas se verán afortunados en ámbitos financieros ya que pueden llegar a recibir un ingreso inesperado y por eso deberán invertir en algo que incremente su fortuna.

El segundo signo del horóscopo chino que tendrá un golpe de suerte durante estos días es Gallo (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969) y es que lo más importante para estas personas es que recibirán una sorpresa que cambiará su vida por completo, como el reencuentro con alguien que no veían hace mucho o hasta encontrar su pareja ideal.

Gallo es quien tendrá un golpe de suerte. Fuente archivo

El tercer signo del horóscopo chino que recibirá buenas noticias en los próximos días es Mono (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968) y la novedad para estas personas es que tendrán noticias positivas relacionadas con su carrera profesional donde pueden llegar a tener una buena oferta laboral o tener el ascenso que tanto esperaban.

