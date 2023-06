VIDEO: repartidor se vuelve viral por comerse una rebanada de pizza y acomodarla para no dejar evidencia

Los pedidos de comida a través de diferentes aplicaciones incrementaron durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19 y al mismo tiempo se hicieron virales en redes sociales videos con denuncias de repartidores, como el más reciente con el que exhiben a un motociclista que se comió una rebanada de pizza y luego de su fechoría la reacomodó para tratar de no dejar evidencia, aunque esto resultó imposible por los testigos.

Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para realizar denuncias y compartir momentos graciosos para algunos, tal y como tomaron algunos internautas la fechoría de un repartidor quien no se percató que fue captado por vecinos del lugar donde intentó esconderse para tomar una rebanada de pizza de uno de los pedidos que le habían realizado.

El repartidor cortó de manera estratégica la pizza para reacomodarla. Foto: Especial

El video se hizo viral en TikTok y fue la usuaria Susy Jiménez quien lo compartió, en él se puede ver al conductor de una motocicleta estacionado mientras disfrutaba de una rebanada de pizza que retiró con una navaja. Todo indica que no sería la primera vez que sucede, pues realizó cortes estratégicos para evitar dejar rastro y poder acomodarla con la intención de que nadie notara lo que había hecho.

Críticas a repartidor

“¿Por qué no llega mi pizza?”, es el mensaje que acompaña el video del repartidor como una forma de hacer mofa del tiempo que en ocasiones pueden demorar en entregar los alimentos, pues este no es el primer caso que se hace viral en redes sociales sobre la entrega de comida y las condiciones en las que suelen recibirla los clientes.

Finalmente, el repartidor acomoda toda la pizza de manera que no se nota que ha tomado una rebanada; cierra de nuevo la caja y saca cinta adhesiva que lleva en otra bolsa para poder colocar algunos pedazos simulando que nunca fue abierta.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos reprobaron el acto del repartidor, otros no dudaron en hacer algunas bromas al respecto o contar sus propias anécdotas. “Este por lo menos la organizó, a mí me la entregaron toda mordida”, “No estoy a favor pero me sorprendió su técnica” y “Que impresión que justifiquen la deshonestidad”, fueron algunos de los mensajes.