La futbolista Alisha Lehman impone moda con arriesgado look de cuero y el resultado se viraliza

Alisha Lehmann, la futbolista femenina más seguida del mundo con más de 13.5 millones de seguidores en Instagram, ahora se volvió tendencia por un tema extra cancha, pues presumió un atuendo casual y atrevido que consistió en prendas de cuero. No sólo es una de las mujeres más importantes en su deporte, sino que también se ha vuelto un ícono de la moda moderna y así lo acaba de confirmar al apostar por el look más icónico y con un toque arriesgado que ha llevado.

Constantemente se vuelve viral. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

Desde los seis años, Lehmann comenzó a jugar fútbol y posteriormente, se labró un nombre en el West Ham del Reino Unido y actualmente juega como delantera en el Aston Villa. Pero su camino no ha sido fácil. Como muchas mujeres en el deporte, le ha llevado mucho tiempo obtener el respeto que se merece.

Alisha Lehmann paraliza la red con look de cuero y escote pronunciado

La atacante hizo alarde de su outfit en su cuenta de Instagram y posó con un blazer negro, sin nada abajo y con un pantalón a tono tanto en color como en textura; complementó con joyería en color negro, de la marca MJ Jones. La publicación original ya suma más de 180 mil me gusta y más de cientos de comentarios.

Tiene mucho estilo. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

La popularidad de la delantera no le importa tanto, ella ha mencionado en diversas ocasiones que su prioridad es el futbol. Para Lehmann, el deporte es un amor genuino e intrínseco: "Provengo de una familia modesta en Suiza. No me percibo como una persona con una enorme cantidad de seguidores. Aunque estoy orgullosa, eso no altera mi realidad", declaró hace poco.

La futbolista es el crush de muchos

Eso sí, recientemente ha sido nombrada la mujer más buscada en Internet en el mundo deportivo según un estudio reciente, realizado por Spin Genie; investigaron las búsquedas en Google que incorporan la palabra "sexy". Lehmann superó a todas sus competidoras en este terreno, contabilizando más de 491 mil búsquedas durante los últimos dos años.

Es una de las mejores y se espera que su rendimiento siga en mejora. Foto: @alishalehmann7 / Instagram.

En el segundo lugar del ranking se encuentra la tenista británica Emma Raducanu, aunque con casi 150 mil búsquedas menos que Lehmann. Otras estrellas del tenis ocupan también las posiciones tercera y cuarta, con Camila Giorgi y Serena Williams, respectivamente. Giorgi, modelo de lencería y reciente destacada en Roland Garros.