¿Cuándo me voy a casar?, así puedes saberlo según las líneas de tus manos

Una mala racha en el amor no significa que en tu destino esté marcado que siempre estarás soltero, que tus relaciones serán cortas y tóxicas o que te pondrán los cuernos, pues un corto periodo no define lo que te espera en el futuro. Así que si te sientes identificado con lo anterior e incluso ya perdiste la esperanza de encontrar a esa "media naranja" con la cual disfrutar de una vida entera e incluso de cumplir planes como llegar al altar o formar una familia, debes de saber que las líneas de tus manos esconden mucho y no debes de ignorarlas.

La quiromancia es una de las tantas prácticas que aunque carecen de sustento científico, emocionan a muchos con detalles extremadamente personales y que incluso pueden predecir el futuro; seguramente alguna vez has escuchado que te pueden leer las manos y con ello descubrir quién eres, pero también qué es lo que te espera. Detrás de todo ello se esconden las líneas en la palma que se conoce como de la vida o del amor, tan sólo por mencionar algunas y en ellas puedes saber si te vas a casar o incluso cuántos hijos tendrás con esa persona especial.

¿Tienes esta cruz en tu mano? (Foto: TikTok @manos_chile)

¿Dónde se ve el matrimonio en la mano?

Si tu sueño más grande es saber si te vas a casar, pero aún no encuentras a esa persona especial con la que te ves disfrutando de toda una vida o si por el contrario, ya tienes al amor de tu vida y quien te completa como nadie más, pero aún no sabes si el matrimonio es posible entre ustedes, debes de tomar en cuenta que la palma de tu mano esconde muchos detalles que debes de conocer. Además, también podrás saber si tu pareja actual es con la que digas "sí, acepto", o al menos podrás confirmar o descartar si se cumple o no tu sueño.

De acuerdo con los expertos en las lecturas de mano, lo primero que tienes que hacer es identificar tu línea del amor y para encontrarla presta atención en cómo se dirige desde el lado izquierdo, primero de forma horizontal y después extendiéndose en un estilo curvo como si intentara tocar el dedo índice. Posteriormente, debe de cruzar una línea más para formar una "X" justo debajo del dedo índice; si la encuentras el altar está asegurado para ti y de lo contrario, tal vez no puedas llegar al matrimonio.

Por otro lado, debes de tomar en cuenta que las líneas de la mano a veces pueden ser traicioneras, ya que en ocasiones el destino puede llegar a cambiar y esto lo saben mejor que nadie los expertos en quiromancia, pues incluso cuando las líneas son muy sutiles, la veracidad es poca. Así que no te tomes lo que dice tu mano como algo cien por ciento certero, ¡ni mucho menos le cierres las puertas al amor!

Descubre cuántas parejas tendrás a lo largo de tu vida. (Foto: TikTok @manos_chile)

Sobre lo anterior también debes de prestar atención a otras líneas que tienes en los costados de tu mano y con las que además tendrás una idea más clara de si tu pareja actual es con quien llegarás al altar, pues todos tenemos un número definido de parejas que llegan a marcar nuestras vidas y de ello dependerá quién será él o la afortunada con quien el matrimonio será un hecho. Y es que si tienes tres líneas, pero a penas una pareja estable, es muy probable que aún tengas que conocer a más personas hasta encontrar a esa especial.

Para conocer más sobre cuántas parejas tendrás antes de formalizar hasta el matrimonio, ve el costado interior de tu mano, ya que estas líneas que advierten sobre relaciones amorosas también se da en el dedo índice, en esta ocasión en el lateral. Usualmente, cada quien suele tener entre tres y cuatro líneas, pero un aspecto muy importante que debes de saber es que la altura en la que se forme la cruz de la línea del amor es la pareja con la que te casarás, es decir, que un amor del pasado puede estar de regreso.