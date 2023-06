VIDEO | Perrito callejero se vuelve viral tras tirar balde con agua para refrescarse

El calor no da tregua a México. En particular, el estado de Sinaloa ha reportado temperaturas máximas de entre 35 a 40 grados, afectando tanto a personas como animales; estos últimos son los más vulnerables, en especial si son callejeros y no cuentan con un techo donde protegerse de los intensos rayos de sol, atención veterinaria, comida ni agua seguros, por lo que han tenido que ingeniárselas para sobrevivir de cualquier forma posible.

En Tiktok circula un video en el que se muestra a un perrito refrescarse con el agua de una cubeta que logra tirar. El lomito de talla grande no esperó a que un humano le diera agua, sino que él mismo buscó la manera de refrescarse. De acuerdo con el usuario @martin__hdez, los hechos ocurrieron afuera de una florería en Los Mochis.

En el clip viral se observa al tierno lomito afuera de la florería, donde hay un florero lleno de agua; primero mete una de sus patitas y de inmediato tira el recipiente entero para acotarse sobre el agua y mitigar un poco el terrible calor. Según el usuario, el perrito sería mascota del establecimiento de flores, pues ha repetido este truco varias veces. No obstante, en otro comentario aclara que dicha florería pone a propósito los recipientes para los lomitos callejeros.

En otro video compartido en la red social se observa cómo el peludo de 4 patas realiza el mismo acto, pero con más facilidad: vuelve a derramar el agua para recostarse sobre el charco. Hasta el momento la primera grabación cuenta con más de 2 millones de reproducciones y 330 mil "me gusta"; además, ha provocado una ola de reacciones entre los internautas, a quienes les pareció muy tierna la forma en cómo el can lomito se refresca:

"Pobres peludos callejeros, preocupan con este calor el suelo arde"; "Son bien inteligentes estos angelitos peludos"; "Yo a mi perrito le pongo el ventilador y una toalla bien explicada en el piso para que se refresque"; "Me dieron ganas de llorar"; "Pobrecitos tan sofocante que es el calor allá y peor aún en este momento", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Cómo saber si un perro tiene calor?

De acuerdo con los expertos veterinarios, un golpe de calor en perros, también conocido como hipertermia, es una condición grave y potencialmente mortal que ocurre cuando la temperatura corporal de un perro aumenta rápidamente y no puede regularse adecuadamente ya que los perros son más susceptibles a los golpes de calor que los humanos, debido a su incapacidad para sudar de manera eficiente y regular su temperatura corporal.

Jadeo excesivo: el perro jadea intensamente y de manera persistente, incluso en reposo.

Respiración rápida y dificultosa: la respiración del perro se vuelve rápida, agitada y puede costarle trabajo respirar.

Babeo excesivo: el perro presenta una salivación excesiva y viscosa.

Encías y lengua de color rojo brillante: las encías y la lengua del perro pueden verse inflamadas y adquirir un color rojo brillante.

Debilidad y letargo: el perro muestra signos de debilidad, falta de energía y falta de respuesta a estímulos.

Colapso: el perro puede colapsar y tener dificultades para moverse.

Vómitos y diarrea: pueden presentarse vómitos y diarrea como resultado del estrés y la hipertermia.

Cambios en el comportamiento: puede mostrar signos de confusión, desorientación o incluso comportamiento agresivo.

Convulsiones: en casos graves, los perros pueden experimentar convulsiones debido a la elevada temperatura corporal.

Pérdida del conocimiento: si no se trata adecuadamente, el golpe de calor puede llevar a la pérdida del conocimiento e incluso a un estado de coma.

