"Ayyyy, señora", el VIDEO cómico que TikTok revive y no pasa de moda

El chofer de un camión perteneciente al transporte público es el protagonista de uno de los videos más virales de TikTok del momento pues resulta que el conductor en cuestión se llevó el susto de su vida gracias a una señora a la que confundió con un fantasma por lo que la reacción del operador le está dando la vuelta a todo el internet.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este momento ocurrió en agosto del 2019 y en aquel entonces el clip también se hizo viral, no obstante, en los últimos días volvió a tomar fuerza en plataformas digitales debido a que la cuenta de TikTok identificada como “terrores nocturnos” lo volvió a publicar como “una joya que no se olvida”.

Este chofer se llevó el susto de su vida. Foto: Especial

Chofer se lleva el susto de su vida

Como se mencionó antes este video se hizo viral hace casi cuatro años atrás y hasta hoy se desconoce exactamente en qué lugar ocurrió, sin embargo, se ha especulado que pudo haber pasado en algún rincón de la República Mexicana debido a las expresiones que utilizan los involucrados al hablar.

En el video que dura aproximadamente 30 segundos se puede ver que la unidad circula con las luces apagadas y también se alcanza a distinguir que el operador habla por teléfono mientras conduce y aparentemente cree que viaja solo pues todo el pasaje supuestamente ya se había bajado, no obstante, al fondo de la imagen se puede ver que una mujer se levanta de su asiento y se encamina hacia la parte delantera de la unidad y detrás de ella la sigue un joven y todo esto ocurre sin que el conductor se percate de su presencia pues seguía concentrado en su llamada y en no chocar.

Cuando la mujer finalmente está cerca del conductor le hace una pregunta, pero debido a que el chofer no se había percatado de su presencia, al voltear a verla aparentemente cree que se trata de un fantasma o alguna aparición, por lo que soltó un grito evidentemente asustado: “¡Ay, ay, ay, ay, señora, ay señora, no manche, ah no manche!” gritó el conductor, quien saltó sobre su asiento y posteriormente se llevó las manos al rostro.

Cabe mencionar que, este susto pudo haber terminado en tragedia, pues el chofer soltó el volante por algunos segundos, afortunadamente metros más adelante logró detener la unidad por completo para recuperarse del tremendo susto que se llevó.

El susto del chofer se hace viral de nuevo en TikTok

Tal y como se dijo antes, este video fue difundido por la cuenta de TikTok llamada “terrores nocturnos” y aunque el referido clip ya no es actual tuvo una gran repercusión en la mencionada plataforma, prueba de ello es que hasta el corte de esta redacción ya publicación ya acumula más de 3.5 millones de reproducciones tan solo en cuestión de horas, además, el clip ya fue replicado en otras plataformas digitales donde también causó un gran revuelo.