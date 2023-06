La golondrina, una obra de teatro que llega a México para invitar a la reflexión

Algunas obras de teatro más allá de crear una historia, toman inspiración de sucesos impactantes, y La Golondrina es uno de esos casos, pues esta obra le muestra al público un caso basado en hechos reales sobre un atentado sucedido en Estados Unidos, donde un hombre ingresó a un bar de la comunidad LGBTQ+, y le quitó la vida a 49 personas, y donde otros más resultaron heridos.

Este terrible crimen de odio afectó a una comunidad entera, dejando desolados a amigos y familiares de las víctimas, quienes por consecuencia perdieron a personas especiales en su vida. Y justo bajo esta premisa se desarrolla la obra. La Golondrina nos cuenta cómo Amelia y Ramón se conocen, y tal como cita la sinopsis conversan sobre “las motivaciones del terrorista y la alargada sombra de sus víctimas provocan un duro enfrentamiento entre Amelia y Ramón que les lleva a descubrir la verdad sobre aquellos terribles acontecimientos, una verdad que les obliga a reflexionar sobre sus propias identidades, la aceptación de la pérdida y la fragilidad del amor…”

La Golondrina se presenta en el Teatro Milan. Foto: @lagolondrinateatro

La Golondrina invita a abrir la conversación

Esta obra invita a la reflexión y mostrar interés por el dolor del otro, pues muchas veces las personas suelen ignorar el sufrimiento de los demás. La Golondrina se caracteriza por no solo cuestionar sobre la vida, también impactar de gran manera en los sentimientos de los asistentes, quienes no se resisten a sentir la pasión y emoción de los actores en escena, haciéndola aún más especial.

Los encargados de transmitir esas emociones son: Margarita Sanz quien interpreta a Amelia, Germán Bracco y Alejandro Puente que alternan para el papel de Ramón, y son ellos quienes en entrevista con Montse Simó y Óscar Uriel, que además es el productor de esta obra, conversan sobre el significado que tiene La Golondrina para ellos, y su importancia. Escucha el episodio completo aquí, y no te pierdas detalle de esta increíble entrevista con el elenco de la obra.

Lo especial de La Golondrina para los actores

Lo especial de esta puesta en escena, es que además de resonar con el público, también impacta en los actores que dan vida a los personajes de Amelia y Ramón. Para Germán, La Golondrina significa una obra que “Son dos personajes que necesitan destrabar un duelo, destrabar muchos, muchos asuntos pendientes, y lo hacen a través del dolor,¿no? Más allá de lo que se van a decir, y todo lo que van a hacer durante la obra, y todo lo que van a confrontar, los une el dolor, el tremendo dolor que ambos tienen que atender”

Germán en escena con Margarita. Foto: @lagolondrinateatro

Por su parte Margarita describe la importancia de participar en esta obra “Me pareció sumamente importante participar en una obra que está abriendo una conversación entre gente que es distinta una de otra. Y para mí sí abre una conversación importantísima entre las familias. Hijos con padres y madres, tíos, abuelos, primos, parejas. Es importante abrir esta conversación entre los que son diferentes a nosotros; acabar con el asunto de los prejuicios, acabar con el asunto de los juicios. Y también abre a través de esta relación que es confrontativa, pero también tiene sus globitos de comicidad…”

Una obra que une a diferentes generaciones

Para Alejandro, La Golondrina es una obra que conecta a dos generaciones “Son de una generación en donde no era necesario hablar las cosas, porque eso mantenía las relaciones. Las relaciones peligran cuando hay más honestidad, y la honestidad sí es importante, porque el amor es la forma más pura de tener relaciones. Entonces lo que yo he descubierto haciendo la obra con Margarita, en las pocas funciones que llevamos, y en los ensayos, es que hay mucho amor de por medio, la falta de habla y de palabras no le quita el amor. El amor existe cuando no hay palabras, cuando hay silencios, y cuando hay verdades llenas…”