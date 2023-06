Test visual: dime qué silueta de mujer viste primero y te diré el camino al éxito en tu vida

Un fondo blanco, la figura de un banquillo largo y cuatro siluetas de mujeres componen esta imagen que tienes que observar con atención. Estas formas no son iguales, ya que tienen distintas poses, vestimentas y peinados. El test visual consiste en elegir cuál es la que llama más tu atención o te agrada más. Cuando tengas clara tu elección, debes buscar la correspondencia de su significado.



Elige la silueta que te agrada más. Fuente: Pinterest

¿Qué silueta es la que más te agrada?

Mujer N° 1

Si la figura que has elegido es la silueta N°1, entonces significa que el camino al éxito en tu vida está marcado por los desafíos que tienes que superar. Estos retos no son precisamente algo que te cueste procesar, ya que eres una persona con mucha confianza en sí misma y seguridad en tus decisiones. Los demás ya te ven como alguien respetable y exitoso, y eso en parte es a tu sentido de compromiso con tu trabajo.

Mujer N°2

Si te has identificado con esta silueta que posee un vestido y zapatos de tacón, quiere decir que la brújula del éxito en tu vida son tus sentimientos y emociones. No eres una persona muy racional, más bien te dejas guiar por la intuición y eso no es para nada malo, ya que muchas veces tomas excelentes decisiones. No eres una persona que se deje engañar, tienes un sexto sentido que te permite saber que guardan los demás.

Tienes un sexto sentido para percibir las energías de los demás. Fuente: Pexels.com

Mujer N°3

Si la silueta de la mujer con dos coletas ha sido la que más te agradó, entonces quiere decir que eres una persona que está atenta a los detalles y que analiza cualquier paso que da. Esa es la clave del éxito en tu vida: pensar tus decisiones y acertar para no perder tiempo y evitar arrepentirte. Quizás los demás te vean como alguien demasiado metódico, pero solo tú sabes dónde quieres llegar y cómo.

Mujer N°4

El camino al éxito en tu vida es desafiarte a salir de la zona de confort. Si has elegido la silueta N°4, es decir, la figura que tiene una coleta baja y las piernas cruzadas, entonces quiere decir que eres una persona muy competitiva y trabajadora de tus sueños y metas. Jamás descansas hasta lograr lo que te propones y esa es tu mayor fortaleza, algo que a muchos les cuesta.