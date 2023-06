VIDEO: Mujer deja de limpiar su casa dos días para darle una lección a su esposo y se hace viral

Las redes sociales se han convertido en la forma más popular de dar a conocer todo tipo de historias, como le tocó en esta ocasión a una mujer de nombre Lindsay Donnelly, que para darle una importante lección a su esposo dejó de limpiar su casa por dos días, lo que resultó en un auténtico caos. Pronto el video que publicó en TikTok se hizo viral y en sólo unos días ha superado 16 millones de reproducciones.

Las tareas del hogar suelen ser las menos valoradas, y así lo confirmó está mamá y empresaria, que luego de ser acusada por su pareja de "no hacer nada en su casa", decidió salir de viaje por dos días y dejar que todo se acumulara, sin pensar que el resultado se volvería uno de los más populares y comentados de los últimos días, logrando sumar más de 21 mil comentarios y 1.9 millones de "me gusta".

Mujer le da importante lección a su esposo

De acuerdo con el diario estadounidense Today, Lidsay Donelly es residente en el estado de Connecticut, tiene 33 años y es mamá de una niña y un pequeñito. En sus redes sociales es muy activa, pues está dedicada al marketing digital y tiene su propia empresa, pero ninguno de sus clips habían logrado tanto alcance como el que publicó el pasado 3 de junio, de este 2023, que acompañó con la canción "Karma" de Taylor Swift.

"Luego me fui de la ciudad para un viaje de chicas", fue la frase que puso en la descripción, mientras que al interior del video se le observa a ella mientras muestra el siguiente texto: "Mi esposo comentó que no hago nada en la casa. Así que durante dos días, realmente no hice nada en la casa". En las imágenes se pueden ver trastes sucios en el fregadero, otros en las mesas y barras, mucha ropa por el piso y en los sillones, y objetos por todos lados en el baño.

Así quedó la casa después de dos días sin limpiar. Foto: TK @lindsaydonnelly2

Donnelly le dijo a Today en entrevista, que ella y su esposo Brian, tienen trabajos de tiempo completo. Ella dirige una agencia de marketing en redes sociales, mientras que él trabaja en capital de riesgo. Tienen 7 años de casados y dos hijos de 7 y 4 años. Sin embargo, ante las miles de críticas que recibió su pareja, la joven mamá aclaró que él se encarga de la "mayor parte de la cocina", y que tratan de dividir las tareas del hogar de la manera más equitativa.

"La noche que hizo el comentario, yo estaba preparando a los niños para ir a la cama y él estaba limpiando la cocina. Me di cuenta de que estaba un poco gruñón y yo estaba como, '¿Qué está pasando?' Y fue entonces cuando hizo el comentario de que yo no hacía nada en la casa", comentó Lindsay, que también explicó que no deseaba pelear, por lo que sólo decidió darle una respuesta de forma divertida.

Ante la viralización de su video, la pareja decidió compartir otro clip en el que aparece su esposo, quien le pidió disculpas ante los miles de usuarios de la famosa plataforma china. Ella aseguró a los espectadores que él es "en realidad un muy buen esposo". Para el medio estadounidense Brian comentó que tienen una "relación súper sólida", por lo que puede "salir con la suya diciendo algunas cosas de vez en cuando", mientras que Donnelly, señaló que las críticas a su esposo han sido difíciles de leer.