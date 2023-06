“Está levitando”: la escalofriante historia de Clarita, llamó a un programa de radio para pedir ayuda por su hijo poseído

La Mano Peluda fue un programa muy popular conducido por el locutor Víctor Manuel Barrios Mata, en el se narraban historias de terror y casos paranormales que le pasaban a la gente. La audiencia podía llamar para contar sus propias experiencias y fue una noche cuando recibieron la anécdota de una madre que estaba desesperada porque su hijo fue poseído, pues en el momento que se comunicó con el conductor, el joven estaba levitando.

En una de los capítulos, que se transmitían por la noche, la producción recibió la llamada de "Clarita" una mujer que suplicaba por ayuda. La señora contó entre lágrimas y muy alterada que su hijo había sido víctima de una posesión demoniaca, la cual se debió porque había jugado con la ouija. La mujer aseguró que nadie podía creer lo que le estaba sucediendo, pues su primogénito no sólo tenía un cambio de comportamiento, también en las noches hacía cosas extrañas.

Este fue el Caso de Clarita que impactó a todos

“Mi hijo es scout un niño normal con una calificación en la escuela, pues de nueve, el año pasado me saco un promedio de primer lugar y ahora todo lo que acontece en mi casa él lo sabe”, contó la mujer en el programa de La Mano Peluda que se transmitía en "Fórmula 1" de "La 970". Mientras hablaba, la producción ponía sonidos de gritos para ambientar el relato, sin embargo, comenzaron a notar que la señora estaba muy alterada y que probablemente era más grave de lo que esperaba.

“Yo tire la ouija, pero no a un fuera del lugar… sino al tirar quiero decir que la arrojé… me dijo, ‘no lo hagas mamá, no… no te metas con ella… no’. Y ahorita todas las noches lo veo despierto casi no duerme come muy poquito y hace tres días mi hermano también tuvo otro problema, todo me lo notifica todo me lo dice y él dice que… que no me meta yo con esa tabla… que esa tabla no es un pedazo de madera, pero ya no es igual… él tiene 15 años… media 1.60 ahorita ya mide 1.82”, dijo la mujer mientras rompía en llanto, pues aseguró que su hijo no es el mismo.

“Y yo me siento muy desesperada Sr. Víctor Manuel, porque… dice muchas cosas que no le entiendo… me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si lo quería ayudar que hablara con ustedes… a los scouts y que si él quería ayudar… y me dijo ‘sí mamá….nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar, tú no te preocupes ya duérmete’”, contó Clarita, que en un momento sonó mucho más aterrorizada, ya que indicó que su hijo estaba levitando en su cama.

Clarita aseguró que su hijo jugó con la ouija Foto Especial

“Y ahorita que me asomé no me lo va a creer… está levitando… tiene… que como medio metro elevado del piso….y no importa que le hagan ruidos ni nada, él ya me dijo que eso ni lo ve ni lo oye ni lo siente… por favor si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir”, fue en ese momento que Víctor Manuel se mostró más preocupado y le preguntó si lo que estaba diciendo era real, por lo que ella contestó de forma afirmativa.

"Mire… él está acostado y está levantado medio metro de su cama… sé que no me lo cree….yo sé que nadie me lo cree… solamente yo que vivo con él… y que lo estoy viendo… y no sabe usted los nervios que se sienten, no sabe uno si correr o rezar yo ya no sé qué hacer… fui con un sacerdote, y no me hicieron caso Sr. Víctor Manuel… dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó… que… que espíritus que no sé qué… le repito: el año pasado, era un muchacho que no ha bajado sus calificaciones…al contrario ha agudizado más su… su inteligencia… es más este, pero lo que me tiene impresionada es ahorita… haga de cuenta que está como muerto pero esta elevado medio metro de su cama… créamelo Sr. Víctor Manuel".

La mujer comenzó a explicar que era un buen estudiante en la escuela, pero que de repente comenzó a cambiar su actitud, asimismo, físicamente estaba transformándose muy rápido, pues de pasar de medir 1.60, en pocos días supero el 1.80 de altura. En tanto, mientras estaba contando todo esto y pedía ayuda a Víctor Manuel, de repente las cosas se empezaron a poner mucho más tensas, ya que supuestamente el joven estaba caminando sin tocar el suelo.

El niño estaba levitando en su cama y caminaba sin tocar el suelo Foto: Pixabay

"Es que no me lo cree, no me lo cree… está caminando sin pisar, no me lo cree no..., esto no me lo cree nadie, no me lo va a creer nadie nadie nadie, esto no me lo cree nadie… Dios mío Dios mío", se escucha decir a Clarita, mientras que el locutor le dice "Señora tranquila", sin embargo, la llamada terminó con una tercera voz de fondo y el teléfono descolgado. Debido a que en aquel entonces no había rastreador, no se pudieron saber detalles de lo que había pasado con Clarita y su hijo.

