Las tres mejores y terroríficas historias de "La Mano Peluda"

Durante más de 20 años “La Mano Peluda” el popular programa radiofónico de terror llegó a su fin, sin importar que era uno de los más exitosos de la radio en México- se despidió para siempre de sus oyentes.

El formato del programa era sumamente sencillo, pues se basaba en el estilo de aquellas viejas y populares radionovelas.

En él los oyentes llamaban vía telefónica en busca de relatar en vivo sus historias tenebrosas y experiencias sobrenaturales, que el locutor escuchaba con atención.

El locutor del programa durante bastantes años fue Juan Ramón Sáenz, quien perdió la vida tras sufrir un paro respiratorio. Este hecho sirvió para que algunos de sus radioescuchas dijeran que el programa estaba “maldito”,

A continuación te compartimos la tres mejores y tenebrosas historias del programa, las cuales acompañamos con el audio de las llamadas,

El caso de Josué

Esta historia fue contada supuestamente por Josué Velázquez, quien llamó a mediados del 2002 desde California, Estados Unidos.

Tras contar su terrible historia, mucha gente lo relaciona con la muerte de Sáenz.

En el relato Josué contaba que tras pasar una grave crisis económica familiar decidió pactar con un demonio.

Las “malditas” botas con sangre

Durante diciembre de 2014, un llamó al programa y contó que él y su esposa escuchaban ruidos raros en su casa ubicada en la Ciudad de México.

Lo más extraño de la historia es que su esposa encontró unas botas de minero en la puerta del sótano de la casa. Posteriormente la pareja se deshizo de las botas, sin embargo reaparecieron en su hogar

La osa de peluche que “habló”

En una narración se contó una historia de una osa de peluche que fue regalada durante un cumpleaños.

“Me acosté, me tapé… ¡y la osa estaba de mi lado! Y, de repente, la osa se voltea y me dice que me ve“, esa fue una de las frases más fuertes de la narración.

Con información de BBC Mundo