Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 13 de junio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 13 de junio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Cuida tu bolsillo o no llegarás a la próxima quincena y empezarás a pedir prestado Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello, puesto que es solo tu responsabilidad cumplirlos no de otras personas.

Días en los cuales te caerá el 20 sobre ciertas personas y te darás cuenta de su verdadero rostro, no te achicopales ya la vida se encargará de ponerlas en su lugar.

Deja los chismes de lado o te meterás en problemas Foto: Especial

Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino y eso se debe por creer en personas que ya anteriormente te traicionaron o te metieron en problemas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen.

Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona cercana, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tú, suelen aventar el veneno para hacerte sentir de lo peor, la envidia es canija y nunca duerme.

Si tienes una relación, no descuides a tu pareja por andar buscando el amor en donde no, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, piensa bien la decisión que vas a tomar o podrías cometer ciertos errores que repercutirán en tu futuro.

Cuídate de trámites o pagos podrías afectar tu buró de crédito. Si tienes problemas en el trabajo, dedícate a lo tuyo tu superior reconocerá tu esfuerzo.

Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo; llévala tranquilo, no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones, necesitas dejar que la relación madure el tiempo suficiente.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas, si sigues guardando rencores no podrás al final encontrar tu estabilidad y paz interior.

Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte, ya que se visualizan pérdidas económicas.

Lo que sucede en tu presente es consecuencia de tus actos del pasado, recuerda que el karma no duerme y por ende en cualquier momento podrías pagar deudas que dejaste pendientes del pasado.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, estarás viviendo entre dos hogares, es decir, que tu corazón podría desarrollar sentimientos por dos personas y no saber ya si lo que sientes ni lo que buscas o necesitas en tu vida.

Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la desgaste y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía.

Ten mucho cuidado de amores baratos, ya que hay probabilidades de que caigas en esas cuestiones tontas. Se vienen cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida, quien no, que se quite de la puerta y no estorbe el paso a quien si quiere entrar.

Ten mucho cuidado con chismes que llegarán a tus oídos, no tomes en cuenta todo lo que escuchas, recuerda que lo que no ven tus ojos carece de objetividad.

Es momento de ignorar los chismes de vecindario Foto: Pexels

Tendrás el hocico bien suelto en estos días y podrías soltar el veneno y decir lo que sientes sin importar las consecuencias, por una parte, está bien, ya que no te andas con hipocresías, pero ten presente que hay personas que se ofenden mucho por esas cuestiones.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, hay personas a tu alrededor que solo te afectan tus energías, tu orgullo te hace cometer muchos errores; sin embargo, algunas veces te ayuda para no caer en las mismas cuestiones del pasado.

No temas a una nueva oportunidad en el amor, ya que estás en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta para escoger, solo que sé inteligente y no los cajetes tanto.

Podrías sentir necesidad de cambiar cuestiones que no te han dejado avanzar, posibilidades de que logres comprender el porqué de muchas cosas. Deja de tragar porque estás subiendo mucho de peso.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va a funcionar no la ilusión recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto.

Semana muy relajada, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada.

Vienen cambios en tus actitudes, madurarás mucho en estos días y comprenderás muchas cosas que en el pasado no comprendías

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, una verdad que se mantenía oculta saldrá a la luz en fechas próximas y no te va a gustar lo que vas a escuchar.

Tu buen sentido de humor y forma de ver la vida en estos días ayudará mucho atraer a las personas, ten mucho cuidado la manera en que actúas frente a la persona que te interesa podrías dejar mucho que desear.

Deja de pensar que el mundo va a actuar como tú quieres, ese no es tu problema, cada quien sabe lo que hace, tú céntrate en lo tuyo. Te vienen grandes cambios en el amor, pues comenzarás a desarrollar sentimientos por personas que te rodean entre ellas una persona de piel morena clara.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en mediocridades, cuestiones muy tontas y te amargas de la nada.

Ten cuidado con chismes que llegarán a ti en próximas fechas, no te dejes llevar por lo que escuchas. Probabilidad de mejorar tus ingresos, se visualiza la llegada de una personita a tu vida, podría ser un embarazo de alguien cercano o cerna a ti.

Llegan ingresos a tu bolsillo, no los malgastes Foto: Especial

Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo bien lejos fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante; sin embargo, caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones.

No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida.

Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar.

Dificultades para el sueño aparecerán y pensarás muchas tonterías que ya no tienen remedio antes de dormir, preocúpate más por lo que tienes que hacer que por lo que ya o tiene solución.

Vienen cambios en casa, es importante que tires y quites de tu vista objetos rotos, pegados o estrellados, ya que quitan las buenas energías en tu hogar.

