Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 13 de junio, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este martes 13 de junio, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente y aprende sobre los astros

ARIES

El amor es una experiencia que se aprende sobre la marcha, no existen manuales ni fórmulas establecidas. Cada momento presenta nuevos desafíos y la improvisación juega un papel importante en su resolución. No seas demasiado duro contigo mismo/a, es necesario cometer errores para convertirse en un buen amante.

Hay personas que te observan con ojos críticos, pero no dejes que eso te afecte. Mantén la calma y no te dejes llevar por el pánico, ya que eso suele llevar a cometer errores. Sigue trabajando día tras día, dando tu mejor esfuerzo sin reservas ni descanso.

No intentes complacer a personas que no tienen consideración hacia ti. No puedes dar algo que ni tú ni nadie está en posición de ofrecer. Donde no hay compasión ni empatía, no puede haber una relación saludable. Deja de esforzarte en complacer a aquellos que no te valoran, solo te harás daño a ti mismo/a.

TAURO

Puedes descartar esas sospechas que tienes sobre la conducta de tu pareja. Evita confrontaciones y olvida el tema. En su momento, tu pareja te dará una explicación sobre los cambios en sus horarios y te darás cuenta de que tus invenciones eran infundadas. No te apenes al conocer la verdad.

Hoy es un buen día para comprometerte a ahorrar, ya que en el futuro podrías enfrentar tiempos difíciles y será útil contar con ahorros para hacer frente a emergencias. Crea un plan de ahorro que no comprometa tu situación actual ni limite demasiado tus gastos, pero ten en cuenta esta advertencia.

Ten cuidado con el clima, ya sea el viento o el calor. Toma precauciones adecuadas, ya que a menudo te aventuras al exterior sin abrigarte o protegerte del sol. No te muestres como alguien invencible, reconoce tus límites y toma pequeñas precauciones para evitar problemas más grandes.

GÉMINIS

Tu número de la suerte es el 1, que simboliza el amor. Desde un punto de vista numerológico, la unión de dos personas puede dar lugar a una sola entidad. Este debe ser tu enfoque en el amor. No deben existir divisiones o influencias externas entre tú y tu pareja.

No dejes esta decisión en manos de terceros. Es arriesgado y puede resultar en una apuesta que no deseas tomar. Tú mismo/a debes tomar las decisiones sin dejar que otros intervengan, ya que tu intuición ya ha hablado y has elegido. Solo debes asumir la responsabilidad de esa elección.

Las ilusiones son positivas hasta cierto punto, ya que nos motivan, nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos y a resistir. Sin embargo, a veces descubrimos que esos sueños eran solo ilusiones una vez que los alcanzamos. Es hora de dejar ir aquello que perseguías y darte cuenta de que no existe. Te llevó hasta este punto, pero es momento de despedirse.

CÁNCER

Es importante ser claro en cuanto a nuestras necesidades en el amor, de lo contrario, pueden surgir conflictos innecesarios. Tu pareja está ahí para ti, pero no puede saber qué hacer o hacia dónde dirigirse si te muestras con una personalidad dura y te encierras en ti mismo/a. No hay debilidad en pedir ayuda, especialmente si proviene del amor.

La sugerencia que te has negado a dar está causando pérdidas de dinero y duplicación de esfuerzos. Sería mejor tener un momento de sinceridad con tus superiores y expresar tus pensamientos y lo que consideras que debe hacerse. De lo contrario, podría parecer que estás actuando de forma intencionada.

Hoy es un buen día para liberar el entusiasmo. Sumérgete entre la gente y en la actividad del mundo. Esa es la forma de reconectarte con la vida. Justamente lo que necesitas: sentirte nuevamente como el centro de tu propia existencia. No hay nada como el optimismo para levantarse en medio del mundo, una vez más.

LEO

Es recomendable dar un paso atrás en esa decisión que habían tomado. A veces, es sabio cambiar de opinión. No es el momento adecuado para llevar a cabo esa inversión ni para cambiar sus estilos de vida. Llegará el momento adecuado, pero no es ahora. Mantén el ánimo de no olvidar el proyecto y evita hacer reproches mutuos.

No confíes en aquellos que tienen todo muy claro. A menudo, estas personas no han comprendido completamente las situaciones y no han evaluado adecuadamente las ventajas y desventajas de sus métodos. Es mejor mantener las formas antiguas antes de adentrarse en novedades que no han sido suficientemente probadas.

Hoy debes vestirte de rojo y rodearte de ese color. Es la gama que necesitas para fortalecer tu aura y energía. El rojo simboliza el fuego, la pasión y la vitalidad. Favorece la circulación sanguínea y mantiene la presión arterial en niveles adecuados. Es justo el color que necesitas cuando debes trabajar y ser firme.

VIRGO

La sensación de dar vueltas en círculos es más común de lo que crees y no es necesariamente algo negativo. El amor requiere períodos de calma en los que aparentemente nada sucede y no hay mucho crecimiento. Sin embargo, esta estabilidad crea una base para lanzarte hacia nuevos logros. Tu espíritu, amante de la acción, debe aprender a valorar estos momentos.

El esfuerzo siempre es la respuesta. Debes dejar de lado las preocupaciones que te paralizan y te hacen sentir inseguro/a. Solo a través del esmero y la creatividad las cosas volverán a moverse a la velocidad que deseas. No te dejes abrumar por los problemas que tú mismo/a puedes resolver.

No te enfoques solo en los síntomas, sino en las causas. Simplemente atender esas pequeñas molestias ocultará las señales que tu cuerpo te está enviando. Deja de tomar remedios por tu cuenta y acude a una revisión médica. Verás que es más sencillo de lo que crees y podrás encontrar la solución adecuada.

LIBRA

El paso del tiempo es una de tus obsesiones. Te preocupa sobre todo lo que podría hacerle a tu pareja. Eso es porque no ves las cosas como las ven los astros. Cada día, cada semana, cada año que pasa, tu pareja crece y se fortaleza. Los años dan más fuerza a tu relación, de la misma manera que pasa con un árbol.

No es malo imitar. No temas acudir a modelos que pueden darte una vía no solo para salir de este atolladero, sino para crecer de la manera en que mereces hacerlo. Es un buen día para dejar atrás esas prácticas que solo han sido un lastre, y apropiarse de aquello que en los demás ha sido un verdadero triunfo.

Este es un buen día para que te mires al espejo y te reconozcas en toda tu plenitud. Has hecho lo correcto y lo necesario, y no puedes reprocharte nada. El tiempo va a rendir sus frutos. No debes dudarlo. Pero hoy puedes descansar un poco con la satisfacción de que has cumplido con tu deber hacia tu cuerpo.

ESCORPIO

Te gusta ir por la vida con un cierto halo de misterio, y quieres que te sea respetado en todas las esferas de tu vida. Tu pareja cree que ocultas algo referentes a alguna infidelidad, y quiere que seas totalmente abierto en todos los aspectos. ¿Qué debes hacer? Hacerle comprender tu necesidad de intimidad.

Necesitas una mayor precisión en tu contabilidad. La generación de la riqueza es enemiga de la ambigüedad, y es por ello que debes llevar un control más férreo sobre lo que gastas y lo que ganas. Solo de esa manera darás a tu dinero el justo valor. Y es necesario, pues tu buen esfuerzo te cuesta.

Tienes que cuidar muy bien en donde pisas el día de hoy, así como tu postura y el peso que cargas. Debes cuidar en extremo tu esqueleto y músculos, pues hay cierto riesgo de caídas que debes exorcizar. Ve atento en lo que haces y por donde circulas, y mantén esa espalda recta al sentarte.

SAGITARIO

La vida sigue, y parte de ese amor que continúa es este amor, el que ahora vives y que debe hacerte olvidar, de una vez por todas, a un pasado que ya no es tuyo y que no te hace ni te hizo bien. Cierra la puerta a tu espalda y anda este camino que este hecho para dos, y nada más que para dos.

Es un día en el que el triunfo está, ante todo, en los amigos. De manera que esta es una jornada para buscar en las amistades ese toque extra, ese empuje y ese talento que te hace falta para salir de este pequeño embrollo en el que las cosas no terminan de avanzar de la manera en que deseas. Recuerda que su consejo vale oro.

No es buena idea seguir apegado a creencias que te eximen de tu propio cuidado. No dejes que la idea de que otra persona o un poder fuera de este mundo va a ser por ti todo lo que no haces tú mismo. Es una fecha que debes marcar en el calendario como la fecha en que te hiciste cargo de ti mismo.

CAPRICORNIO

La idea principal es sumar en lugar de restar. El amor debe ser una lucha compartida y no una división entre dos voluntades. Cuando el equipo se desintegra, la derrota está cerca. Por eso es importante mantenerse unidos, especialmente frente a los riesgos y problemas que se presentan en el horizonte.

Debes seguir los consejos que te ofrecerán hoy. Reconoce la autoridad de quien los brinda y ponlos en práctica de inmediato. La disciplina para alcanzar el éxito implica darle un espacio a aquellos que lo merecen y adoptarlos como guías y modelos. Verás que esto será de gran beneficio.

Es necesario separar lo que se puede renovar (tu entusiasmo, optimismo y ganas de aprender) de lo que debe ser descartado, como los malos hábitos y la negatividad. Realiza una limpieza en tu cuerpo al igual que lo haces en tu casa. Deshazte de todo lo que resta y no te permite ser la persona que deseas y debes ser.

ACUARIO

El amor es, ante todo, libertad y la capacidad de elegir. Insistir en que tu pareja tome decisiones que te convienen o te persuaden no le permite elegir libremente. Debes permitir que, en todo lo que le concierne, pueda decidir sin presiones ni manipulaciones.

Las apuestas solo deben hacerse cuando haya alguna posibilidad de éxito. Las tendencias no te favorecen en este día en lo que respecta a los juegos de azar y los riesgos. Mantén la calma y conserva tu dinero, habrá mejores momentos para jugar y ganar, pero este no es el adecuado.

Es importante sacudir el cuerpo hasta recordar que estás vivo/a. El primer paso para recuperar tu energía y entusiasmo por la vida es salir y disfrutar de tus espacios fuera de casa. Sal a caminar, disfruta del sol y de la naturaleza. Debes recuperar lo que te llena de alegría y bienestar.

PISCIS

Te han dicho que tu relación pende de un hilo, lo cual te ha preocupado. Pero detrás de esta afirmación malintencionada, hay muchas cosas positivas que no estás teniendo en cuenta. En primer lugar, esto indica que tú y tu pareja están conectados. Ese hilo puede ser fuerte e irrompible, como el hilo que ayudó a Teseo a salir del laberinto. Así que ese hilo puede tener la misma finalidad en tu relación.

Debes reconocer a tus mejores aliados productivos. Haz una lista de las personas a las que puedes recurrir en busca de consejo y ayuda en caso de problemas en tu trabajo. Cultiva esas relaciones manteniendo un contacto frecuente. Es importante saber con quién puedes contar, pero aún mejor es tenerlos cerca.

Para atraer la salud y mantenerla, los astros recomiendan utilizar velas blancas, saquitos con hojas secas, monedas de plata y plantas vivas. Rodearte de estos elementos te proporcionará una protección contra diferentes males.

SIGUE LEYENDO:



Nadie les importa, ellos son los signos más egocéntricos del zodiaco

Difíciles de complacer, a este signo no le gusta sentir amor de pareja según el zodiaco