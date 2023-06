VIDEO: Olivia Dunne presume su flexibilidad con split en el aire

La gimnasta universitaria Olivia Dunne sorprendió nuevamente a la comunidad de TikTok con una rutina de barra de equilibrios en la que demostró su increíble flexibilidad. La atleta, que ha conseguido consolidar una fortuna con patrocinios, también ha cautivado a más de 7.5 millones de seguidores en la plataforma de vídeo y además destaca en su disciplina.

Siempre se vuelve tendencia. Foto: @livvydunne / Instagram.

Además de su talento gimnástico, Dunne se ha destacado por su valentía y firmeza frente a las críticas. La atleta, estudiante de la Universidad Estatal de Luisiana, considera que es ridículo cuestionar las prendas que utiliza, como el maillot, que es el uniforme obligatorio para ser gimnasta. Con su actitud, Olivia Dunne se presenta no sólo como un fenómeno del deporte e Internet, sino también como un ejemplo de fortaleza y determinación para las jóvenes generaciones.

Olivia Dunne en TikTok

Su destreza y talento se evidencian a través de las rutinas que comparte, que son al mismo tiempo impresionantes y motivadoras. Una de las más recientes, en la que se muestra saltando en la barra con el pie de foto "Un poco de estiramiento", logró reunir 350 mil "me gusta" en pocos días. En ella, Dunne logra mantener sus piernas perfectamente rectas en el aire, antes de desplegar un split que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.

El público no tardó en expresar su admiración y sorpresa. Comentarios como "No creo que la gente entienda la fuerza que se necesita para hacer esto" y "¿Cómo eres tan flexible?" inundaron la publicación. Sin embargo, su éxito no se limita a TikTok. Olivia Dunne, de 20 años, ha ganado un ejército de seguidores en las redes sociales, contando con otros cuatro millones en Instagram. Su popularidad la ha llevado incluso a aparecer en Sports Illustrated a principios de este año.

Olivia Dunne y su fortuna

Dune se ha establecido firmemente en la cima de la lista NIL femenina de On3, la cual sostiene que ella tiene "valor monetario" de 3.4 millones de dólares, lo que la sitúa 2 millones por encima de las dos siguientes competidoras en el ranking. Esto se atribuye a su éxito en la firma de acuerdos lucrativos con diversas empresas.

Constantemente hace alarde de su habilidad. Foto: @livvydunne / Instagram.

Desde muy temprana edad, a los tres años comenzó en la gimnasia; tuvo la oportunidad de representar a Estados Unidos en los Nacionales de 2017. Posteriormente, se unió a la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) para competir a nivel colegial. Desde ese momento, ha escalado hasta convertirse en una de las deportistas de mayor éxito en su disciplina. Su relevancia creció exponencialmente cuando, hace poco más de un año, se eliminaron las restricciones sobre el uso de su nombre, imagen y semejanza, permitiendo a los atletas universitarios obtener beneficios económicos de su propia imagen.

