Ella es Alisha Lehmann, la futbolista más bella y el "crush" de todo el mundo: FOTOS

El mundo del deporte femenino siempre ha estado lleno de estrellas brillantes y talentosas, pero en los últimos años, una mujer ha sobresalido por encima de todas. Alisha Lehmann, la delantera del Aston Villa, ha sido nombrada la mujer más buscada en Internet en el mundo deportivo según un estudio reciente.

El análisis, realizado por Spin Genie, investigó las búsquedas en Google que incorporaron la palabra "sexy". Lehmann superó a todas sus competidoras en este terreno, contabilizando más de 491 mil búsquedas durante los últimos dos años. Pese a su gran seguimiento en redes sociales, Lehmann sostiene que su influencia puede servir para impulsar el fútbol femenino y nada más. En una entrevista reciente, compartió su inquietud sobre la situación del fútbol femenino en Suiza, al que ve relegado en importancia frente al masculino, siendo este último percibido por muchos como la prioridad.

La popularidad de la delantera suiza se refleja en sus más de 13.3 millones de seguidores en Instagram, donde comparte momentos de su vida y su trabajo con el Aston Villa. Para Lehmann, el fútbol es un amor genuino e intrínseco, y su popularidad en redes sociales es simplemente un complemento. "Provengo de una familia modesta en Suiza. No me percibo como una persona con una enorme cantidad de seguidores. Aunque estoy orgullosa, eso no altera mi realidad", declaró hace poco

¿Quiénes más están en el ranking?

En el segundo lugar del ranking se encuentra la tenista británica Emma Raducanu, aunque con casi 150 mil búsquedas menos que Lehmann. Otras estrellas del tenis ocupan también las posiciones tercera y cuarta, con Camila Giorgi y Serena Williams, respectivamente. Giorgi, modelo de lencería y reciente destacada en Roland Garros,

La quinta posición es para la futbolista Alex Morgan. Tanto Lehmann como Morgan tienen por delante la Copa Mundial Femenina 2023, que comenzará el próximo mes en Australia y Nueva Zelanda. Lehmann será la primera en entrar en acción, cuando Suiza se enfrente a Filipinas el 21 de julio, mientras que Morgan jugará con la selección estadounidense contra Vietnam el día siguiente.