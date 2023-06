Un OVNI con escamas, la inquietante posesión de EU, según un ex marine

Michael Herrera, ex miembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ha decidido tras 14 años de silencio, hablar públicamente acerca de un encuentro sorprendente que tuvo durante una misión en Indonesia en 2009. Su testimonio es impactante: asegura haber presenciado un “Ovni con escamas”, sus palabras han hecho eco en redes sociales y se ha desatado un debate sobre si esto es una prueba de que los extraterrestres existen o no.

Hasta el momento no hay nada que confirme que lo que vio es oficial. Foto: Freepik.

Herrera, de 33 años, quien sirvió durante cuatro años en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, afirmó que durante la misión humanitaria que realizaba su unidad tras el terremoto de Sumatra de 2009, fueron testigos de un evento inexplicable. Según su relato, él y su unidad observaron una enorme nave de forma octogonal, con la capacidad de cambiar de color entre un gris mate claro y un negro oscuro.

¿Los OVNIs son extraterrestres?

"Era gigantesca, equivalente a un campo de fútbol. La nave giraba en sentido horario mientras cambiaba de color. Además, tenía un zumbido audible y una pirámide negra en la parte superior... Tenía escamas", detalló Herrera, según documentó el diario inglés The Daily Star.

Algunos creen que se puede trata de una nave inédita del ejército. Foto: Especial.

Lo que aumenta la complejidad del relato es la afirmación de que fuerzas estadounidenses cargaron la nave con armas. Su unidad se vio sorpresivamente rodeada por hombres armados vestidos con camuflaje negro y chalecos antibalas, quienes les despojaron de sus armas y procedieron a subir grandes cajas desde camiones Ford F350 en la nave.

Lo que los mantuvo en silencio fue una amenaza. A los marines se les advirtió terminantemente que no hablaran sobre el incidente, instrucción que siguieron hasta ahora. El coraje para hablar de Herrera proviene de las nuevas protecciones para denunciantes de ovnis, además de la influencia del activista ovni Dr. Steven Greer, a quien conoció en 2017. Herrera ha declarado ante la Oficina de Resolución de Anomalías de Todo el Dominio (AARO), el equipo de investigación OVNI del gobierno y un comité del Senado.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto. Foto: Freepik.

Herrera tiene programada una conferencia de prensa para el lunes 12 de junio en el National Press Club de Washington DC, donde planea detallar su experiencia, junto con otros cuatro testigos de ovnis.

¿Existen los extraterrestres?

La existencia de vida extraterrestre todavía no se ha confirmado de manera concluyente. Si bien los astrónomos han descubierto numerosos exoplanetas que se encuentran en la "zona habitable" y podrían, teóricamente, albergar vida tal como la conocemos, no se ha obtenido evidencia definitiva de vida en estos lugares. Además, a pesar de décadas de búsqueda a través de programas como SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), no se han detectado señales claras de inteligencia extraterrestre.

No hay pruebas contundentes de la existencia de alienígenas. Foto: Freepik.

Sin embargo, la falta de prueba definitiva no significa necesariamente que no existan extraterrestres. El universo es inmenso y todavía nos queda mucho por explorar. Nuestra comprensión de lo que constituye un ambiente "habitable" también está en constante evolución. Por ejemplo, la astrobiología, una rama de la ciencia que estudia la posibilidad de vida más allá de la Tierra, ha ampliado nuestra perspectiva de dónde podría existir vida, considerando ambientes extremos como los lagos de metano en Titán o bajo la superficie helada de lunas como Europa.

SIGUE LEYENDO...

Ahora en Matamóros: detectan posible OVNI en el cielo nocturno y el video se replica en redes sociales