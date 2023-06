Te revelamos 4 beneficios de la masturbación femenina que rompen mitos sobre tu sexualidad

A la mayoría de las personas nos encanta echar el famoso "chismecito" con los y las amigas sobre casi cualquier tema, pero ¿por qué decimos casi? porque hemos descubierto que la masturbación no suele ser un tema común en nuestras conversaciones. Esto pasa, principalmente, entre las personas que se identifican como mujeres y que se les enseña a que es un tema muy personal.

¿Por qué no queremos hablar sobre la masturbación? ¿Por qué se nos dificulta o por qué no suele ser tema de conversación? Esta práctica sigue siendo uno de los más grandes tabúes sexuales que existen hoy en día, ya que vivimos en una cultura prohibitiva hacia el placer.

Poco a poco se permite hablar de muchos otros temas pero la masturbación sigue en cautiverio, tanto en el conocimiento como en la investigación y hasta en la práctica ya que cuenta con una característica muy importante que es el placer. Partiendo de esto, se ha enseñado que la sexualidad va de la mano con la reproducción y el masturbarse no tiene nada que ver con esto.

Estimulación femenina para tener un orgasmo

Acorde a lo explicado por la sexóloga Karimme Reyes, las mujeres que se auto estimulan tienen más posibilidades de experimentar un orgasmo.

No es lo mismo masturbarse que tener un orgasmo. Lo que facilita a la mayoría de las mujeres o personas con vulva tener un orgasmo cuando se masturban es la estimulación del clítoris, es un acto que no suele suceder en un encuentro físico donde solo existe penetración.

El orgasmo es muy placentero cuando se puede y quieres tenerlo, por lo que la masturbación acerca ya que se estimula un órgano con más de 10 mil terminaciones nerviosas que producen placer.

Un juguete erótico es solo un complemento

La masturbación es un camino al autoconocimiento, pero sobre todo al placer. Si eres nueva en esto, el consejo es que comiences masturbándote con tu propia mano para poder entrar en contacto con las sensaciones y saber exactamente qué es lo que haces y cómo lo estás sintiendo. Después, si lo eliges, puedes usar un objeto o un juguete sexual.

El objetivo de la masturbación es muy importante para saber cómo estimular tu cuerpo y producir sensaciones placenteras, un juguete solo es otra opción más.

Un juguete erótico no hará mejor tu masturbación, pero sí te hará sentir algo diferente que te pueda ayudar a experimentar otras sensaciones satisfactorias.

Masturbarte no te quita las ganas de mantener sexo en pareja

Uno de los grandes mitos de la masturbación es que si lo practicas constantemente se te quitan las ganas de tener sexo en compañía o vas a perder sensibilidad y después te va a costar mas tener orgasmos con tu pareja.

Estás ideas están equivocadas, ya que masturbarte puede darte herramientas para que sepas cómo construir el placer en pareja.

Existe este gran mito porque se ha construido en torno a la masturbación como una práctica compensatoria al encuentro de pareja.

El encuentro sexual en pareja y la masturbación son actos completamente separados, no tienen nada que ver ya que lo que motiva a mantener relaciones sexuales no es lo que me motiva a masturbarse. Son dos procesos distintos en donde uno es cómo vivo mi sexualidad y el otro es cómo la comparto.

La masturbación siempre va a aportar al deseo de la pareja, entre más me masturbo es más probable que tenga deseo y es más probable que quiera tener más sexo.

¿La masturbación se asocia a la soledad?

Muchas personas se limitan a explorar su dimensión de sí mismas por no aceptar que no existe alguien más qué les desea, ya que se cree que la gente se masturba porque no tiene pareja o se siente con una superioridad moral al pensar que no se necesita experimentar con esa práctica, ya que se tiene pareja.

Sin embargo, la masturbación también puede ser vista como forma del desarrollo de la autonomía sexual, como una forma de conexión con una misma, una forma de aprendizaje de nuestros propios procesos de placer y construir un mundo íntimo individual.

MAAZ