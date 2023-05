La cajera del Oxxo amenaza con dejar las redes, perfil falso usaba su nombre para pedir fotos a menores

Alex Silva, conocida como la Cajera del Oxxo se ha convertido en uno de los casos más virales de las redes sociales, pues debido a su belleza, a su facilidad para hablarle a la cámara, su creatividad y su cuerpo escultural, conquista el corazón de sus más de 1.9 millones de seguidores día tras día.

Lamentablemente, esta fama espontánea le ha traído numerosos problemas, pues en fechas recientes dio a conocer que fue parte de un robo de identidad a través de las redes sociales, donde utilizan sus fotografías e información para realizar actos lamentables, y lo peor de todo, en contra de menores de edad.

Crédito: Instagram / @lupana_cano

"Hoy me encuentro muy triste y no sé si haga mas videos", fueron la palabras con las que comenzó su historia, lo que ha cumplido, pues desde entonces ya no ha hecho más producciones ni pequeños clips para sus redes sociales, en busca de que dicho perfil salga del mercado.

De acuerdo con su narración, lleva tiempo circulando una página de Facebook completamente falsa que hasta el día de hoy no había representado algo de gran importancia para ella, ni para sus seguidores, pero poco a poco empezó a tomar fuerza hasta que se salió de control, y sucedieron cosas reprobables.

"Hoy fue la mamá de una Niña al OXXO a reclamarme; fue muy molesta que por qué le ando pidiendo fotos a su hija en traje de baño y con el uniforme. En la conversación decía que con la falda del uniforme. Que porque haría un TikTok de cómo se miraba más bonita y me enseñó la página de donde le hable, según yo y era la página la falsa", fue el pequeño relato relato que hizo sobre el incómodo momento que pasó en su trabajo.

Crédito: Instagram / @lupana_cano

"Yo jamás pediría fotos a niños o niñas. Nunca, y esto me pone muy triste. Cómo hay gente que puede ser así, por qué aprovecharse de los niños", fueron las preguntas que hizo a continuación. Fueron decenas de seguidores quienes la apoyaron en las redes sociales, y aseguraron que la opción era reportar la página, no retirarse de las redes.

La página a la que se refiere, dijo, se encarga de robarle todas sus fotografías, y toda la información disponible en internet sobre ella, por lo que se ve bastante real y los niños creen ingenuamente que se trata de ella contestando al otro lago del monitor, pero es completamente falso.

"Ayuden a COMPARTIR y a REPORTAR esta página!!!! A mi no me interesa que publiquen porque tengo muchas páginas falsas, pero no se vale que le manden mensajes a los niños", fueron las palabras con las que cerró su comunicado, y hasta el momento no ha regresado al contenido.

