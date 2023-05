¿Las redes sociales son una extensión tecnológica del ser humano?

Es necesario reflexionar acerca de la responsabilidad que tenemos como usuarios y creadores de nuestros propios ideales digitales y la infinita posibilidad de distorsionar la realidad al alcance de un clic.

¿La tecnología está al servicio de los humanos? Foto: Especial

¿Las redes sociales son vitales para los seres humanos?

Viendo Instagram reflexioné acerca de la insoportable transformación y/o evolución de la tecnología. La digitalización de la realidad es una extensión tecnológica del ser humano que nos permite entender la nueva modalidad de comunicarnos.

Si algo sabemos con seguridad, es que las crisis son sinónimo de oportunidades, y la clave está en reconocer las oportunidades que puedan funcionar como faros en medio de cualquier huracán.

¿Para qué nos sirven las redes sociales?

El único sentido puro de las redes sociales es comunicar. Defender una idea aportando razones y en algunas ocasiones, distorsionando la realidad. Cuando hay algo muy complejo de entender, sacamos comprensiones y explicaciones de los medios de comunicación.

Estos articulan formas concretas para construir una opinión. Es importante destacar que los medios prácticamente nunca han tenido efectos homogéneos, así como las redes sociales. A mayor inestabilidad, mayor necesidad de acudir a ellos.

La polarización en redes

La polarización es un tema que debemos contemplar para analizar el propósito de nuestras cuentas. Es enfermo pensar que los algoritmos y el vacío significado de los likes, absorben nuestro tiempo y moldean nuestros intereses. Sin embargo, ¿cuál es nuestro propósito como usuarios? Cumplir con las expectativas de la sociedad o transmitir nuestra esencia “digital”. Tenemos el control absoluto de manipular la percepción de nosotros mismos y de los demás a través de nuestras pantallas.

No todo es obscuro. Las redes sociales sirven como herramientas de ocio y de trabajo. Dejé atrás un gran porcentaje de superficialidad para enfocarme más en conseguir inspiración e insights para mi vida diaria. Estoy convencida que el 2020 drenó nuestras emociones y los celulares se volvieron primordiales para estabilizar o mantener relaciones, cuando el contexto parece desalentador, la innovación sale a flote. Bien dicen que la creatividad es un pequeño momento espontáneo.

El dilema de la experiencia de usuario

Debemos romper con los prejuicios acerca del paradigma digital. Ahora nos encontramos en un punto de evolución histórico que afecta a todos los ámbitos de nuestras vidas. Son muchas las facilidades que nos brindan las redes sociales, como por ejemplo, crecer y emprender un negocio, crear o analizar contenido educativo, interactuar y conectar con usuarios de diferentes partes del mundo. Está claro que la experiencia del usuario sigue siendo el centro de interés.

La tecnología es creada por el ser humano con el fin de facilitarnos tareas. Julia Shaw comparte que las máquinas no pueden pensar por sí solas, nos presentan respuestas codificadas y el ser humano es el único que puede interpretarlas. Por lo tanto, crear una relación co dependiente para controlar el tiempo a beneficio propio, podría ser una de las herramientas más poderosas del ser humano; sin embargo, no la más importante.

¿Cuál será el futuro de nosotros como usuarios?

Siempre recordemos que tenemos la responsabilidad de cuidar el contenido que consumimos considerando nuestro razonamiento crítico para analizar y construir nuestras propias posturas. Sin embargo, ¿existirá un movimiento para erradicar a las redes sociales creado por la misma sociedad cansada de la realidad distorsionada?

