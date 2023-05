Sólo para intelectuales: trata de no sufrir antes de hallar el panda en poco tiempo

El proceso visual cognitivo es uno de los mecanismos que aprendemos desde que somos pequeños. Con el correr de los años, este tipo de habilidad adquirida puede perderse si no se sigue entrenando. Para tal propósito existen los acertijos visuales.

Este tipo de ejercicio es muy popular para entrenar las funciones cognitivas y requiere de una hábil capacidad de lectura o vista rápida, de la correcta identificación de colores y de una concentración máxima. Si estos factores están presentes, entonces la resolución del acertijo será inmediata.

En este desafío visual se disponen muchos mapaches. Pero claro, entre medio de estos animales repetidos se encuentra un intruso: un oso panda. El reto consiste en encontrarlo en la menor cantidad de tiempo posible.

Encuentra al oso panda entre los mapaches. Fuente: Pinterest

Si bien estos mamíferos son distintos en dimensiones, comparten las mismas características cromáticas. Es por este motivo que algunas personas tardan más en descubrir al más grande en la imagen. Como pista del juego, solo diremos que al oso solamente se le puede ver parte del rostro. Con estos datos, ya puedes enfocarte totalmente en resolver el desafío.

Si luego de la pista dada y de poner toda tu atención a la imagen repleta de mapaches, has intentado encontrar al oso panda y no lo has logrado, entonces a continuación puedes encontrar la resolución.

Resolución del acertijo. Fuente: Pinterest

El panda se encuentra cerca del ángulo superior izquierdo. Solo un reducido número de personas lo encuentra en menos de 3 segundos. Si no estás dentro de este grupo, puedes seguir entrenando tu cerebro con este tipo de acertijos visuales.