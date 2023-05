Una modelo de OnlyFans acude con ropa mini al supermercado y terminan sacándola del lugar

Al parecer fue mala idea la que tuvo una modelo de OnlyFans cuando decidió acudir al supermercado para adquirir su despensa, pero con un atuendo que dejó muy poco a la imaginación de los consumidores que ahí se dieron cita. Después de caminar por algunos pasillos, y hacerse algunas fotografías, le pidieron que se fuera del establecimiento.

Se trata de la influencer Kerolay Chaves, quien es originaria de Brasil, y acusó los hechos a través de sus redes sociales, pues también argumentó que recibió todo tipo de miradas y comentarios de las personas. Explicó que sufrió acoso por llevar un short de mezclilla diminuto, un top blanco ajustado y unas sandalias, outfit pensado para esos días calurosos.

"Recién llegué a casa del supermercado y me acosaron por usar 'ropa demasiado corta'. Algunas personas me miraron con prejuicio, otras me maldijeron y finalmente fui expulsado del lugar. ¿Tu crees? Creo que es absurdo que a las mujeres nos sigan tratando así solo porque nos vestimos como queremos", escribió la joven en su cuenta de Instagram donde compartió una serie de imágenes de ella en un pasillo vacío.

Kerolay Chaves acudió con ropa corta al supermercado (Foto: IG @kerolaychavesreal)

La reprueban en redes sociales

"La verdad es que pasamos por esto porque tenemos demasiado calor, ¡solo puede!", remató Kerolay Chaves, quien recibió todo tipo de reacciones de parte de sus seguidores. En este caso, las opiniones se dividieron, pues mientras unos consideraron que fue un agravio, otros mencionaron que había lugares para llevar ropa de ese estilo.

Kerolay Chaves aseguró que fue acosado (Foto: IG @kerolaychavesreal)

"Soy mujer, deportista, Personal, CALIENTE… Llevo ropa corta, subo fotos en bikini… pero todo tiene su lugar. Mi derecho termina donde empieza el de los demás, no estoy solo yo en la sociedad. No me representa para nada...", "Esta situación fue diseñada. La chica quería llamar la atención, hacerse la víctima. ¡Ridícula!", "Honestamente, como mujer y feminista, me da vergüenza que mujeres como tú usen el empoderamiento y la libertad femenina que hemos estado luchando por lograr durante años solo para el compromiso y las galletas. ¡La desnudez no es empoderamiento femenino!", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Al final, Kerolay Chaves fue expulsada del establecimiento (Foto: IG @kerolaychavesreal)

