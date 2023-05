VIDEO | Issa Vegas tiene el vestido estilo animal print más en tendencia con el que presume su perfecta silueta

Después de que a finales de abril Issa Vegas cometió un "fail", a razón de sus seguidores, con un vestido corto durante una cena de gala, ella pasó por alto las críticas y continuó modelando varios atuendos similares a través de sus redes sociales. El punto de la argentina es presumir un poco lo bien que le van este tipo de prendas gracias al extenuante trabajo que ejecuta día con día en el gimnasio.

A través de su cuenta de Instagram la modelo de OnlyFans publicó un video donde se le puede ver contenta y saltando de alegría. Su outfit fue un vestido corto de manga larga con estampado estilo animal print; sin embargo, no fue de leopardo, sino de víbora. De igual forma denunció su extraordinaria figura cincelada.

"A mi no me dañas, solo me haces más fuerte", fue lo único que escribió Issa Vegas con lo que desató todo tipo de comentarios. Unos no dudaron en hacerle los mejores elogios, aunque otros más se concentraron en sus palabras: aseguraron que era para su actual pareja.

Issa Vegas y su vestido polémico (Foto: IG @issavegas)

"Divina está mujer", "Diosa total", "Maravillosa belleza", "eres muy hermosa", "Grandiosa expresividad e imagen proyectada", fueron algunos de los mensajes que le escribieron a la argentina. A pesar de que no se salvó de las críticas, ella continúa más feliz que nunca trabajando en su OnlyFans y canal fitness donde instruye a sus seguidores a una mejor calidad de vida.

Issa Vegas regresa al gym

En resientes fechas Issa Vegas anunció su regreso al gimnasio, después de tres largos meses. Por esta razón y para no sentirse tan sola, decidió regalarle a sus fans dos meses de entrenamiento para fortalecer el cuerpo de forma directa y sin lastimarse. Aunque se veía radiante, sí se notó que le costaba trabajo el ejecutar los diversos movimientos.

"Hoy fue el primer día de estos 60 días que les voy a compartir, así que si quieren empezar con nosotros, pues son completamente bienvenidos, va a ser totalmente gratis. Hoy fue full body 'cuerpo completo', así que empieza con nosotros", explicó la joven mientras hacía una serie de ejercicios sin pesas ni aparatos. ¿Cuánto tiempo le tomará recuperar su condición?