Famoso influencer muere tras beber varias botellas de licor, ejecutó el reto en un live

Aún cuando las redes sociales sean una excelente plataforma para que las personas se comuniquen y compartan todo tipo de información, parece que no se les ha dado un uso adecuado ya que desde hace varios años han aparecido retos que parecen no tener sentido y que han cobrado la vida de muchas persona. En este caso, un famoso influencer llamado Brother Three Thousand murió tras beber una alta cantidad de licor.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Lianyungang, China y dentro de la plataforma Douyin, la versión china de TikTok. El hombre de 34 años de edad participaba en una batalla por ver quién se tomaba más botellas de Baijiu, una bebida alcohólica famosa en el país oriental y que destaca por tener hasta un 60 por ciento de grado de alcohol.

El joven se bebió siete botellas de Baijiu (Foto: captura de pantalla)

A través de un video se puede ver al joven identificado como Wang Moufeng verter un poco de la bebida sobre una barra para después prenderle fuego, su objetivo era demostrar la autenticidad del producto que iba a ingerir. De acuerdo con el reporte de la policía, citado por medios locales, el hombre "recibió la menor cantidad de dinero enviado por los espectadores durante la transmisión y tuvo que beber las botellas", para su mala suerte perdió en tres de cuatro desafíos.

"Cuando su familia lo encontró, ya se había muerto. Ni siquiera tuvo la oportunidad de recibir el tratamiento de emergencia", reveló un hombre identificado como Zhao, quien aseguró que era su amigo.

Tras pagar el castigo Brother Three Thousand terminó el live y fue encontrado muerto al día siguiente. Cabe destacar que la víctima ya había tenido problemas con la plataforma, pues infringía las normas con regularidad. En este caso, la mayoría por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas durante las transmisiones donde llegó a tener más de 40 mil espectadores atentos a todos sus movimientos.