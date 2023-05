"Estoy triste, enojada y ansiosa": así fueron los últimos días de Ietza Abril antes de suicidarse por el acoso de sus profesores

El pasado 25 de abril Ietza Abril Soler Cano no se presentó a la Escuela Nacional Preparatoria 3 “Justo Sierra”, donde estudiaba. La adolescente, de tan solo 15 años de edad, estaba en semana de finales, por lo que no tenía que acudir a la institución académica; la menor de edad se encontraba en su casa, cuidando a su hermano menor con autismo. Sin embargo, cuando su madre regresó del trabajo, cerca del mediodía, encontró una escena desgarradora: la estudiante de la UNAM estaba tirada en su habitación con una soga en el cuello.

Hasta el lugar arribó una ambulancia y equipos de emergencia, quienes corroboraron que la menor ya no contaba con signos vitales. Tras días de luto, sus padres comenzaron a revisar las pertenencias de Ietza, con la intención de averiguar los motivos por los que la adolescente atentó contra su propia vida. De esta manera, descubrieron, en el celular de la estudiante, que ella manifestaba estar en un grado de estrés extremo a causa de las constantes humillaciones y castigos injustos que imponían sus profesores de la preparatoria.

En el celular de Ietza, sus padres encontraron que ella constantemente comentaba sobre las actitudes sexistas y la violencia de género que sufría por parte de tres profesores de la UNAM. Ante sus hallazgos, los padres de la menor acudieron a la Preparatoria “Justo Sierra”, el pasado viernes 28 de abril, con la intención de sostener una plática con los docentes a los cuales su hija acusaba de mala praxis. Sin embargo, no consiguieron su objetivo, pese a contar con evidencia donde la estudiante señalaba explícitamente los nombres de los docentes que la violentaban.

Estudiantes y familiares se manifestaron este lunes 22 de mayo. Foto: Facebook Justicia para Ietza prepa 3 UNAM.

En mensajes Ietza hablaba sobre el acoso de sus profesores

En los mensajes de texto de Ietza, sus padres encontraron una conversación donde la menor le contó a su hermano mayor sobre los abusos que sufría en la preparatoria, con la esperanza de encontrar palabras de aliento, ya que él también estudió en dicha institución. “Me agota mentalmente estar en la prepa apenas entro y estoy triste, enojada, cansada y ansiosa”, escribió la adolescente en un mensaje. “Le caigo mal porque como soy mujer el estereotipo dicta que debo de ser muy delicada con el cuaderno y no soy así”, se lee en otro punto de la plática.

En redes sociales, compañeros de la joven confirmaron que la menor sufría acoso escolar por parte de sus docentes y se unieron a la protesta para exigir que su muerte no quede impune y los docentes involucrados en el caso sean destituidos y no dañen la salud mental de otros adolescentes que inician su formación universitaria. Además, otros jóvenes han alzado la voz y han hablado sobre la mala praxis de los tres profesores que violentaron a Ietza, asegurando que ella no ha sido la única alumna que ha sufrido malos tratos por parte de estos maestros.

Al respecto, el padre de Ietza detalló, ante medios de comunicación, que desde la muerte de su hija se abrió una página en Facebook, donde se han recabado testimonios de otros estudiantes que han sido víctimas de los docentes involucrados en el caso de su hija. "Tenemos una página desde el día 25 ‘levantemos la voz de Ietza’ y donde se han comprado distintos alumnos nos han comentado ese tipo de agresiones pasivas hacia ellos, no nada más fue mi niña, pueden llegar a la página por Face instaurando, todo lo que nos ha llegado, no es invenciones, lo pueden estar checando, atrás de nosotros hay muchos casos", comentó.

Los padres de la menor aseguran que hay más casos como el de su hija. Foto: Justicia para Ietza prepa 3 UNAM

Estudiantes toman Prepa 3 por muerte de Ietza

Luego de que más estudiantes se sumaron a la movilización en redes sociales y expusieron los casos de mala praxis por parte de los docentes de la Preparatoria “Justo Sierra”, este 22 de mayo, integrantes de los colectivos Estudiantil Representativo Ser, Feminista Rosas Rebeldes y Disidente Quir Cats, junto con los familiares y amigos de Ietza convocaron a una marcha que salió del cruce de las calles Eduardo Molina y Pelícano a las instalaciones de la Prepa 3.

Los manifestantes exigieron a las autoridades que se investigue el caso de la adolescente y se sancione a los profesores relacionados. En redes sociales, la madre de la menor, Liliana Buenaventura, mencionó que quiere evitar que los maestros “acaben con la vida” de algún otro estudiante. “Al final de todo el punto es que hoy día mi hija está muerta, nada me la va a devolver, pero tengo la necesidad de honrar su memoria y de tratar de evitar que estos monstruos que se dicen docentes acaben con la vida de otros adolescentes y sigan rompiendo familias”.

El pasado lunes 22 de mayo, los manifestantes bloquearon el acceso al plantel, impidiendo la entrada y salida de estudiantes y profesores. Además, dieron a conocer que se ha programado una marcha para este martes a las 11 de la mañana, la cual partirá de la intersección de Eduardo Molina y Pelícano con dirección a la Preparatoria 3, con el objetivo de exigir justicia por la muerte de Ietza. Cabe mencionar que hasta ahora la UNAM no se ha posicionado al respecto.