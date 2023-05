Regional mexicano con ingenio chilango: así es Danny Padilla, el joven artista que apuesta por letras desde el corazón

Uno de los géneros que generan mayor sentido de pertenencia es sin duda el de la música regional, expresión artística que funciona como reflejo de identidad y tradiciones de los mexicanos. Este es precisamente el terreno de creación para Daniel López Padilla, mejor conocido artísticamente como Danny Padilla, músico que a pesar de su corta edad —20 años— trabaja en la exhibición y promoción de la cultura mexicana a través de sus composiciones basadas en experiencias personales.

Todo empezó en su infancia “al inicio me gustaba demasiado el pop, mi mayor ídolo era Michael Jackson; desde muy chico supe el poder que tenía la música para unir a la gente y al entrar a la secundaria me regalaron mi primera guitarra, así que para los 12 años yo ya tocaba y cantaba temas de rock alternativo en inglés, era bueno porque incluso el director me invitaba a su oficina a cantar para él y profesores”, reveló Padilla en entrevista con El Heraldo de México.

A pesar de que en la adolescencia sus influencias musicales eran enfocadas en géneros que distaban del regional, todo cambio cuando un ser amado le hizo una petición especial: “Para el momento que la música ya era mi mayor hobby, un día, mi papá me pidió que sacará una canción para él, era un tema de Ariel Camacho, al conocerlo y por cómo me sentí al tocarlo entendí que quería dedicarme al regional mexicano”, recordó Danny respecto a sus comienzos en el mundo sonoro.

Danny Padilla y su mejor amiga: la docerola

A partir de este momento el joven —que desde temprana edad mostró habilidad con el canto y la composición— nunca más se separó de su guitarra, por lo que poco a poco fue mejorando su técnica de manera totalmente empírica, lo que más tarde lo llevó a lograr desempeñarse virtuosamente en la docerola.

También conocida como bajo sexto, la docerola es el instrumento que tiene 12 cuerdas dispuestas en seis pares, las cuales se afinan en intervalos de cuarta, lo que a su vez otorga un tercer rango más amplio en comparación con una guitarra convencional y a pesar de lo demandante que resulta tocar las doce cuerdas simultáneamente, Danny Padilla asegura que esta se ha vuelto como su mejor amiga, relación que le abrió paso, por ejemplo, a los corridos tumbados.

Danny Padilla ha ofrecido conciertos en diversos eventos alrededor del país. Foto: Cortesía

Desde antes de cumplir la mayoría de edad, el cantante (originario de Huixquilucan pero desarrollado profesionalmente en la capital chilanga) ya ejecutaba virtuosos requintos, por lo que arrancó su proyecto al lado de músicos que lo acompañan en el bajo acústico, la guitarra y segundas voces, fue así que de manera profesional comenzó a dedicarse de lleno al gremio artístico.

Un salto en su carrera

Su primer tema en plataformas digitales “También sé perder” de inmediato llamó la atención dentro del gremio regional, sin embargo, el furor llegó cuando Padilla lanzó su EP “Corazón herido”, el cual incluyó canciones en vivo como “Por qué no regresas?”, “Historias de la calle”, “Un jaloncito” y “Corazón herido”, las cuales lo han llevado a posicionarse en el centro de los reflectores entorno al talento naciente del regional en la capital mexicana.

Esta habilidad lo lleva a tocar en vivo para eventos públicos y privados, pero también lo ha llevado a colaborar con diversos artistas, por ejemplo en el videoclip del tema “Tranquilito” de Gerardo Ortiz ft. Alemán o en el reciente video oficial de la canción “Poco a poco” de Ovi y Alemán.

“El poder colaborar para los videoclips de Gerardo Ortiz y Alemán fue un logro muy grande en mi carrera, ya que me hizo reafirmar que esto no es un juego, por ejemplo a Alemán lo escuché cantar en el Zócalo, ahí estaba yo entre decenas de miles de personas y luego verme ahí, logrando tocar a su lado me inspira e incrementa mi deseo por seguir creando música real y con el corazón”, reveló Padilla, quien se destaca por hacer composiciones cargadas de sensibilidad emocional inspirada en situaciones de su vida diaria.

Danny Padilla apuesta por innovar en el regional mexicano

Actualmente, Danny Padilla destaca en los corridos tumbados, sin embargo, su trabajo tiene amplitud de innovación hacia el regional mexicano. Danny ya se encuentra trabajando en su primer material discográfico y este busca fusionar diversas técnicas y estilos del regional.

En suma, Padilla está a pocas semanas del lanzamiento de su más reciente tema titulado “Diabla”, el cual espera esté disponible a través de plataformas digitales para finales de junio. Reveló durante la charla que este es un tema de desamor, pero que al mismo tiempo lleva un ritmo veloz y con instrumentos que dan matices de frescura al regional, como lo es el tololoche, demostrando así que Danny mantiene una óptica propositiva entorno a la innovación.

“Diabla es una canción en la que por ejemplo le metimos tololoche, es un instrumento de norteño y hace muy poco lo empezaron a incluir más en los corridos, a lo mejor en un futuro vamos a meter tuba en nuestras melodías, no sé, tengo muchas ganas de experimentar y dar mi aportación creativa a este bonito arte dentro del regional mexicano”, finalizó el apasionado artista de 20 años.

