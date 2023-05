Su don, su maldición: ser el hombre más guapo del mundo lo dejó en la quiebra y traumado de por vida

Björn Andrésen tenía 15 años cuando alcanzó la fama al protagonizar la película “Muerte en Venecia” con el personaje de Tadzio y ser considerado el hombre más bello del mundo, cautivó a miles de personas alrededor del mundo e inspiró varios personajes de caricaturas pero su éxito y belleza también serían su más grande maldición.

Todo comenzó en la década de los 70s, el aclamado director Luchino Visconti buscaba quien protagonizara su nueva película que narraría como un compositor moribundo se obsesiona con un adolescente, con rostro pálido, cabellos color miel, expresión de seriedad y encantadora, recorrió varios países para encontrar a su protagonista.

Hasta que en una audición de Estocolmo entró Björn Andrésen y Visconti no pudo apartar la mirada del joven ni los presentes, incluso relatan que le pidió quedarse en ropa interior para analizar su físico, el casting quedó grabado y en él se ve la incomodidad del joven pero el menor no se opuso ni tampoco iba con un adulto que lo orientara, ya que vivía con su abuelita y sus hermanos, su madre se había suicidado.

Tras ser elegido para la película, el director le dijo "ya no eres Björn, ahora eres Tadzio", algunos aseguran que el rodaje se convirtió en una pesadilla para el adolescente, ya que no se le permitía convivir con sus compañeros para preservar el misticismo y melancolía de su personaje, lo cual tuvo que ser duro considerando la edad del pequeño y que era un actor primerizo.

El director lo llevó a antros gay sin su consentimiento

Una vez que se terminó de filmar la premier se realizó en 1971 en Londres, Inglaterra, donde el director le pondría la etiqueta de “El chico más lindo del mundo”, la prensa quedo cautivada por su personalidad, ya que aunque era reservado imponía. Ese mismo día el director decidió llevarlo a festejar a un antro gay, Luchino se aprovechó de que no había padres de familia que controlaran lo que podía hacer con el menor y también de la inexperiencia en el medio de su abuelita y del niño.

Andrésen relató que ese sería el primero de muchas veces en que el director lo llevaría sin su consentimiento a estos sitios donde le incomodaba como lo miraban otros hombres mayores mientras él era solo un niño, por lo que optaba por beber y perdía el conocimiento.

Lamentablemente el joven comenzó a beber y cayó en los excesos, decidió regresar a su natal Estocolmo y dedicarse ala música donde conoció a su esposa Susanna Roman con quien se caso y tuvo una hija en 1984, después tendría un hijo pero falleció a los 4 años, lo que lo marcó y agudizó su depresión.

Luego de no tener éxito en la música decidió retormar su carrera de actuación pero jamás fue lo mismo, una de sus ultimas apariciones fue en Midsommar: el terror no espera la noche. Actualmente tiene 68 y enfrenta problemas económicos ya que su casa se encuentra hipotecada.

La fiebre por el joven fue tal que incluso en Japón varios personajes se basaron en su físico como Caballeros del Zodiaco, Candy Candy, entre otros. En 2021, se estrenó el documental “The Most Beautiful Boy in the World” el cual explora la visión de Björn Andrésen y como se encuentra a 50 años de que debutara en el séptimo arte.

