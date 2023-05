Signos del zodiaco: estas son las canciones que acompañaron a los nacidos en 1990

Las personas que nacieron en el año de 1990 fueron testigos de diversas transformaciones sociales, tecnológicas y artísticas. En el ámbito de la música fue evidente el surgimiento de nuevos ritmos y grupos. Mes con mes se lanzaron diferentes canciones que acompañaron a los nacidos bajo alguno de los 12 signos del zodiaco. ¿Cuáles fueron esos temas musicales?

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Los nacidos bajo este signo son extrovertidos, agradables, inteligentes, comprensivos y entusiastas. Si algo caracteriza a los acuario es que son muy sensibles al dolor ajeno, por ello tienden a sumarse a actividades humanitarias. Para ellos la independencia económica y emocional es fundamental, así que siempre tenderán a establecer límites sanos en todos los ámbitos de su vida; sin embargo, tienen problemas para aceptar o acoplarse a la realidad, son idealistas y suelen pasar por rebeldes o inadaptados, En el amor son entregados, aunque al principio muestran mucha desconfianza y hasta desinterés.

Las personas de este signo fueron privilegiadas, ya que su llegada al mundo en 1990 estuvo acompañada del lanzamiento de uno de los temas musicales más exitosos de la banda inglesa Depeche Mode, la cual ha logrado colocarse entre las favoritas de varias generaciones, se trata de Enjoy the Silence, la cual se escuchó por primera vez en Reino Unido el 5 de febrero de ese año. Forma parte del álbum Violator. El sencillo se colocó en el número ocho en el Billboard Hot 100, en julio de 1990. Es una canción del género synth pop. Defiende al silencio y la importancia de demostrar el amor con las acciones, ya que como dice su coro “Todo lo que quiero, todo lo que necesito, está aquí en mis brazos. Las palabras son tan innecesarias, sólo pueden hacer daño”.

Piscis (19 de febrero- 20 de marzo)

Los piscis son muy sensibles, emocionales y con una gran empatía. Tienen ese don para escuchar a otros y ofrecerles contención cuando lo necesitan. Son amorosas y muy comprensivas, pero también suelen tomarse las cosas muy a pecho en general. Son muy susceptibles a ofenderse ante cualquier comentario o acción que ellos consideren "agresiva". Son intuitivas y creativas. En el amor son muy entregados y leales, pero tienen un problema: tienden a idealizar a su pareja y pueden ser muy rencorosas cuando se sienten traicionadas.

La canción con la que nacieron los piscis en 1990 es All I Wanna Do Is Make Love to You (Lo único que deseo es hacerte el amor), de Heart, una banda de rock canadiense. Este sencillo se lanzó el 14 de marzo de ese año y fue uno de los más exitosos de la banda, colocándose durante al menos dos semanas en el puesto número dos de la lista Billboard Hot 100 y en el ocho en UK Singles Chart, por si fuera poco fue el único sencillo de la agrupación que fue certificado por disco de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de América. Forma parte del décimo álbum de estudio Brigade. La rolita es acerca de una mujer (la vocalista Ann Wilson) y su reencuentro con un hombre con el que mantuvo una relación casual para poder embarazarse, ya que su pareja no puede tener hijos.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Los arianos son excelentes líderes, están llenos de energía y empuje para emprender proyectos o lanzarse a la aventura. Son espontáneos y adoran los retos. Tienden a ser los que inician los proyectos, aunque no siempre los terminen. Son impulsivos y tercos. Son muy entregados y leales aunque al principio se muestren fríos. No olvidan las traiciones. Les gusta pasar tiempo en pareja y son detallistas. Les encanta viajar, practicar deportes extremos y son unos verdaderos melómanos.

Vogue de Madonna es la canción que marcó a los aries nacidos en 1990, la cual se convirtió en el mayor éxito internacional de la cantante en aquel momento. Además, logró colocarse en el lugar número uno de las principales listas de éxitos como Billboard Hot 100. También se ubicó en el puesto 64 de los temas con más ventas de todos los tiempos, incluso recibió tres premios en el MTV Video Music Awards. De acuerdo con Madonna este tema está inspirado en el personaje de Breathless Mahoney al que ella dio vida en la película Dick Tracy, el cual admiraba a la actriz Verónica Lake, disfrutaba de los bares y era una villana dispuesta a todo para obtener lo que se proponía.

Tauro (20 de abril- 20 de mayo)

Los tauro suelen ser de carácter fuerte, son tercos, decididos, persistentes y con mucho empuje. Para ellos no hay obstáculo que no se pueda vencer, procuran realizar siempre lo que se proponen. Los nacidos bajo este signo de tierra tienden a ser muy realistas y prácticos. En el amor son fieles, apasionados, intensos, pero también celosos y controladores. Buscan todo lo que les ofrezca seguridad y estabilidad.

Vision of Love de Mariah Carey, es la canción que vio nacer a una nueva generación de tauros en 1990. Este sencillo es parte de su álbum debut que lleva el mismo nombre. El tema fue escrito por la cantante y Ben Margulies, y luego publicado el 15 de mayo. Es acerca de la fe y el agradecimiento a Dios por permitirle a la intérprete encontrar a la persona adecuada para una relación de pareja: "De alguna manera, el que necesitaba me encontraría eventualmente". Fue hasta el 4 de agosto de 1990, que la estadounidense se colocó en el lugar número uno del Billboard Hot 100 con este sencillo.

Géminis (21 de mayo- 20 de junio)

Los geminianos tienen el don de la palabra, la comunicación es su mejor herramienta en todos los ámbitos de su vida, aunque a veces la utilicen estratégicamente para manipular. Al ser un signo de aire son volátiles, en especial en sus relaciones de pareja. Pueden parecer inestables a los ojos de los demás; sin embargo, se adaptan con facilidad a los distintos ambientes, son ingeniosos, observadores y muy perspicaces, en el amor suelen ser muy divertidos, carismáticos, pero al mismo son prácticos y desapegados.

Algunos géminis llegaron a este mundo quizá antes, después o el mismo 4 de junio de 1990 cuando se lanzó el sencillo Ooops Up del grupo alemán de eurodance Snap!, el segundo sencillo de su álbum de estudio con el debutaron llamado World Power. Este tema es una reelaboración de la canción No creo que quieras levantarte y bailar ¡Ooops! que también fue un éxito de la banda The Gap en los ochenta. En Grecia logró posicionarse en el número uno y en Australia en el dos, mientras que a nivel mundial también fue todo un éxito, llegó a ubicarse en el número 35 del Billboard Hot 100. La canción es sobre la ley de Murphy.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Las personas de este signo zodiacal son muy emocionales, entregadas y románticas. Para ellas lo más importante es su familia y su pareja. Lo dan todo por sus seres queridos. Suele ser muy sensibles, pero también muy rencorosas e intolerantes, lo que les puede causar problemas en los diferentes planos de su vida. No toleran las observaciones. Llegan a ser muy idealistas, por lo que se frustran con facilidad ante el fracaso. En el trabajo suelen ser muy comprometidos y proactivos.

Blaze of Glory es la canción de los cáncer que nacieron en el primer año de la década de los noventa. Este sencillo fue lanzado el 21 de julio, es el primero del álbum de Jon Bon Jovi como solista. Logró ubicarse en el número uno de las listas Billboard Hot 100 y Mainstream Rock en ese año. De hecho, es el único sencillo del cantante estadounidense como solista que consiguió ese puesto. El intérprete lo creó para la cinta Young Guns II. Cabe señalar que en 1991 recibió un Globo de Oro en la categoría de Mejor Canción Original. El tema es sobre crímenes y la búsqueda del perdón por haberlos cometido.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Al ser un signo de fuego, los leones tienen mucha energía, tienden a la acción y les encanta ser el centro de atención. Son excelentes líderes en los espacios laborales debido a su carisma y simpatía. Suelen ser muy alegres y propositivos. En el amor son muy apasionados, expresivos y entregados, pero también se pueden tornar controladores y tercos. Les encanta la aventura y aprovechar cada segundo de su vida haciendo cosas que les gustan. Tienen dificultad para enfocarse en un solo objetivo, por lo que a veces se saturan, dejando inconclusos algunos proyectos. Adoran los lujos.

Groove Is in the Heart es el sencillo principal del primer álbum World Clique de la banda estadounidense Deee-Lite. Fue lanzado en agosto de 1990, así como escrito y producido por la agrupación. La rola fue un hit en varios países, pero en Australia logró ubicarse en el puesto número uno en distintas listas de baile como la Billboard.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Es uno de los signos de tierra del zodiaco. Los virgo son por lo general personas muy racionales, perfeccionistas y reservadas, también prácticas y directas. En el trabajo son ingeniosas, críticas y muy creativas. Tienen el don de la paciencia. En el amor son poco expresivos, ya que la emocionalidad no es algo que se les de con facilidad; sin embargo, son muy leales y comprometidos, siempre están en busca de la estabilidad. Son muy disciplinados y prefieren todas aquellas actividades que pongan a prueba su inteligencia.

Su llegada a este mundo estuvo acompañada por el lanzamiento de la canción Suicide Blonde, del grupo australiano de rock INXS, a finales de agosto. Este tema fue escrito por Andrew Farriss y Michael Hutchencem, y rápidamente logró colocarse entre las favoritas, alcanzando el número dos en Australia, el nueve en el Billboard Hot 100 y el 11 en el UK Singles Chart de Reino Unido. En otros países como Canadá se ubicó en el número uno alrededor de dos semanas. Todo parece indicar que la canción hace alusión a Kylie Minogue, con quien el vocalista de la banda sostuvo una relación sentimental.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las personas de este signo suelen ser simpáticas, alegres y muy divertidas. Son de espíritu libre, por lo que tienden a huir de esas relaciones o situaciones que los hace sentir obligados o controlados. Se fastidian de la rutina, sobre todo en lo referente al trabajo. Son encantadores y disfrutan de la naturaleza. En el amor son comprometidos y muy apasionados. Sus puntos negativos es que son volubles, volátiles y tienden a ser muy complacientes por temor al conflicto. Como su propio símbolo lo indica, buscan la justicia y el equilibrio en cualquier situación.

La canción de los libra noventeros es Rosa gris del grupo Duncan Dhu, la cual fue creada para ser parte de la banda sonora de la película Orquídea salvaje, aunque al final no se incluyó; sin embargo, eso no impidió que se convirtiera en uno de los temas más exitosos y emblemáticos de la banda. El 29 de septiembre, se posicionó como la número uno de la lista de la estación de radio española Los 40 Principales. La canción es sobre una persona que tiene una vida literalmente gris, en la que un día todo cambiar y logra darle color y sentido a su existir.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Los escorpio son intuitivos, apasionados e introspectivos. Tienen carácter fuerte, aunque cuando logran crear lazos fuerte con las personas muestran su lado más sensible. Le gusta tener el control de las situaciones en todos los ámbitos de su vida. En el trabajo son tenaces y estratégicos. Para ellos el poder es clave. En el amor son románticos, soñadores, pero también celosos y resentidos. Son propensos a buscar venganza cuando se han sentido dañados.

Con los escorpio de 1990, surgió también Been Caught Stealing, de la banda de rock estadounidense Jane's Addiction. Es parte del álbum Ritual de lo Habitual. Tuvo un relanzamiento en 2006 en su compilación Up From The Catacombs, con el que logró estar durante cuatro en el puesto uno en las listas de rock de Estados Unidos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Si algo distingue a los sagitario es que son personas de acción y aventureros. Tienden a ser muy directos y saben establecer límites. Son competitivos y altivos, algunos consideran que son egocéntricos. Les encantan los retos y los deportes de riesgo. En el amor son muy apasionados y fieles, su lado negativo es que pueden ser impulsivos y agresivos. En el plano laboral les gusta llevar la batuta.

La canción Espaldas mojadas pertenece a la banda española Tam Tam Go!, la cual logró colocarse en lo alto de Los 40 Principales, en diciembre de 1990. Es parte de su tercer disco, del álbum homónimo.? La canción es acerca de migrantes ilegales que cruzaban el río Bravo para cumplir el sueño americano?, está inspirada en un grupo de mexicanos que conoció el vocalista de la banda en ese país.

Capricornio (del 22 de diciembre - 19 de enero)

Los capricornio son constantes, prudentes y prácticos. En lo laboral son trabajadores, responsables y comprometidos. Además se caracterizan por ser persistentes en sus objetivos. En el amor son muy dedicados, detallistas y leales, aunque también dependientes y apegados, por lo que podrían desgastar sus relaciones rápidamente. Son demandantes en todas las esferas de su vida, así como perfeccionistas.

La canción con la que nacieron los capricornio de 1990, es Man in the Box, del grupo de grunge estadounidense Alice in Chains, forma parte del disco Facelift y después como sencillo en enero de 1991. Es el tema más exitoso de la banda. Logró alcanzar la posición 18 en la lista Album Rock Tracks de la revista Billboard. Además recibió una nominación al premio Grammy por mejor canción de hard rock en 1992.

Seguir leyendo:

3 signos que tendrán la mejor suerte en el amor con la entrada de Júpiter en tauro

¿Leo y Escorpio son compatibles? Esto pasaría si unes a dos de los signos más complicados del zodiaco

¿Cuáles son los signos zodiacales a los que más afecta Mercurio retrógrado?