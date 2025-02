Captan a niña fantasma caminando presuntamente en el AIFA: VIDEO

Fue en las redes sociales donde un supuesta aparición fantasmal se hizo presente en el Aeropuerto Felipe Ángeles, pues tal parece que la figura de una niña se pudo captar en pleno video, deambulando por el estacionamiento del AIFA, por lo que se ha convertido en un video muy viral.

Y es que todo comenzó con una publicación en redes sociales donde, Nasha Canales, comentó que su mamá trabaja en el famoso Aeropuerto, más específicamente en el área de limpieza, sin embargo ahí fue víctima de una presunta aparición paranormal algo que se ha vuelto viral.

Cabe destacar que su mamá escuchó una risa que podría pertenecer a una niña pequeña y aunque no sintió ningún miedo, todo cambió cuando las cámaras de seguridad del Aeropuerto, captaron la imagen de la niña, haciendo de esto una verdadera historia de terror.

“Esto le pasó a mi mamá en el trabajo, ella trabaja en el AIFA, en ese entonces en el área de limpieza, mi mamá me dijo que estaba en uno de los estacionamientos y que escucho como se reía una niña, pero como tal ella solo le dijo que no le daba miedo y que no se asustaba, después la captaron en cámara.”, dijo la usuaria en Facebook.