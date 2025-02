Preocupa salud de César Bono, confirma que perdió la movilidad de su mano izquierda

La farándula mexicana tiene en su haber a importantes figuras que, gracias a su talento y carisma, lograron consolidarse como una referencia para el público. Es así como entre los actores más importantes se encuentra César Bono, quien es considerado una figura entrañable en la pantalla chica; sin embargo, en los últimos tiempos se ha enfrentado a una serie de desafíos médicos derivados de los 8 infartos que sufrió.

A pesar de ser conocido por su gran sentido del humor y actitud positiva, el actor causó preocupación en su última aparición pública ya que además de estar en silla de ruedas, también confesó a la prensa cómo es su lucha diaria con la salud ya que ha perdido por completo la movilidad de su brazo izquierdo, una condición que, de acuerdo con los médicos que se encuentran tratándolo, es irreversible.

Mi mano es espástica, que es esta a la izquierda. Ya me dijo la terapeuta que ya no hay nada que hacer [...] Ahora sí que se murió antes que yo, eh. Menos mal que fue la mano, porque luego no puedo hacer nada, confesó el actor con su característico sentido del humor. Noticias Relacionadas Príncipe Guillermo se muda con toda su familia; rumores apuntan que el rey Carlos III está en fase terminal

Muere Kadance Fredericksen, reina de belleza de tan sólo 18 años en brutal choque contra un camión

¿Cuál es el estado de salud de César Bono?

A pesar de los pronósticos, César Bono se mostró firme y positivo en cuanto a su actitud frente a la adversidad; sin embargo, también confesó que ahora vive con dolores físicos que son constantes y sumamente desgastantes. Si bien continúa realizando actividades cotidianas como bañarse y trabajar, los intensos dolores que lo aquejan por las noches son una fuente constante de sufrimiento, teniendo un impacto emocional y físico en su día a día.

La industria del entretenimiento, a menudo glamorosa y llena de luces brillantes, puede ser muy exigente, y muchas veces no está diseñada para atender las realidades físicas y emocionales de aquellos que han dedicado su vida al arte.

Fotografía: Instagram/@defendiendoalcavernicola

Mis dolores, que son muchos, quiero que sepan que son muy desgastantes. Yo llevo una vida, digamos, normal: de bañarme, trabajar todos los días, durante el día molesto, pero en la noche ya son dolores fuertes, declaró César Bono.

La situación de César Bono llamó la atención no solo por su valiente actitud frente a la enfermedad, sino también por sus comentarios acerca de su futuro ya que en la misma entrevista, el actor no descartó la posibilidad de mudarse a la Casa del Actor, un refugio para artistas que atraviesan dificultades de salud o económicas. Esta institución, que ha sido un apoyo fundamental para muchos artistas en México, podría ofrecerle un entorno de cuidado y asistencia que, según explicó Bono, no busca necesariamente por cuestiones económicas, sino para evitar ser una carga para su familia.

Sí, yo lo pensé. Les voy a ser franco. No por la cuestión de que me mantengan en cuanto a los alimentos, sino por no darle lata a la familia. Pero mira, gracias a Dios me baño solo, voy al baño solo, dijo.

El hecho de que César Bono haya tenido la valentía de hablar de su condición de salud tan abiertamente refleja no solo su carácter, sino también un acto de transparencia que beneficia a otras personas en situaciones similares ya que al visibilizar la importancia de la atención médica y la vida después de un diagnóstico grave, Bono ofrece una lección de perseverancia y optimismo ante las dificultades. Este tipo de situaciones también pone de aliviar la necesidad de apoyar a los artistas y figuras públicas en su proceso de envejecimiento y recuperación.

Fotografía: Instagram/@defendiendoalcavernicola

¿Quién es César Bono?

César Queijeiro Bono, nacido en Ciudad de México el 19 de octubre de 1950, es un actor, comediante y actor de doblaje mexicano. Es principalmente reconocido por sus papeles en series como "Vecinos" y "Hospital de la Risa"; así como por su trabajo en el doblaje de la franquicia "Cars", donde da voz a Mate. De la misma forma ha participado en más de 100 obras de teatro, destacándose en producciones como "El Tenorio Cómico" y "Nunca en Domingo"; además, su monólogo "Defendiendo al Cavernícola" lo consolidó como una figura importante del teatro mexicano, con 11 años ininterrumpidos de éxito.