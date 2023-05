VIDEO: influencer denuncia discriminación en aerolínea por no tener espacios para personas de talla grande

Una modelo de tallas grandes levantó su voz en contra de Delta Airlines, firma a la que denunció de discriminarla tras subir a bordo de uno de sus aviones. Olivia afirma que la estrechez de los pasillos discrimina a los viajeros con curvas. Ella compartió un vídeo en TikTok en el que mostraba el desafío que tuvo al intentar entrar a la aeronave. Su clip generó mucho debate y algunos creen que lo hizo de manera irónica.

Al tener que pasar por la cabina premium, donde se encuentran camas reclinables y elementos similares a una suite, Olivia se encontró con un obstáculo: su cadera quedó atascada en los divisores de privacidad. Para abrirse paso por el estrecho pasillo, tuvo que ponerse de lado y girar su cuerpo. A pesar de las dificultades, Olivia levantó los brazos y se esforzó por llegar hasta la cabina, buscando finalmente su asiento.

¿Qué dijo sobre esta situación?

"Sinceramente, es una discriminación que no puedan construir pasillos más anchos en los aviones en 2023", escribió en su publicación. Algunos espectadores estuvieron de acuerdo con Olivia y sus quejas sobre las restricciones en los aviones. Uno de ellos comentó: "Sin embargo, deberían tener en cuenta también a las personas altas". Otro usuario expresó: "Este es el primer ejemplo de un problema del primer mundo con el que estoy de acuerdo, estos aviones son estrechos para una persona de estatura media".

Sin embargo, también hubo quienes sugirieron que Olivia debería tomar esta experiencia negativa como una "llamada de atención". Muchos más hicieron comentarios negativos sobre su figura.

Olivia, quien se define a sí misma como "Olivia grande y con curvas", no tiene miedo de responder a las preguntas de las personas. Reveló que ha tenido uno o dos momentos de arrepentimiento en relación a su cuerpo en su vida. Ella ha afirmado que es feliz tal como es en la actualidad y que no haría nada en particular para perder peso.

No es la primera vez que sucede algo así

En abril la influencer de redes sociales Jae'lynn Chaney creó la petición de Change.org "Demanda de que la FAA proteja a los viajeros de talla grande", que describe varias sugerencias para garantizar que los pasajeros con esta complexión puedan volar sin problemas. Chaney afirmó que ella y su prometido fueron "sujetos a comentarios de odio, miradas de desaprobación e incluso se negaron a sentarse a su lado, lo que equivale a discriminación" en un vuelo reciente.

