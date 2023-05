Chiconcuac: el pueblito donde hallarás ropa buena, bonita y barata, ¡hay jeans desde 80 pesos!

La travesía para llegar al pueblito con la mina de ropa buena, bonita y barata empieza a las 8:15 de la mañana si partimos desde la Ciudad de México. En automóvil recorreremos los 37 kilómetros de distancia en unos 48 minutos, mientras que en el transporte público nos haremos alrededor de una hora y media en un camión que sale de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) con dirección a Chiconcuac. Dependiendo de la compañía con la que nos traslademos, lo máximo que nos cuesta el boleto son 50 pesos de ida y otros 50 de regreso. Lo genial de acudir a este lugar es que no tendremos que usar nada más que ese autobús, esto debido a que nos deja justo en la entrada del mercado de prendas.

Prendas que ahorita empezarán a necesitarse por las lluvias no pasan los 300 pesos por unidad. FOTO: Captura del video de YouTube del canal Curioseando Ando

Chiconcuac, la joya de la ropa con las "3B" al noreste de Estado de México

El municipio mexicano está ubicado al noreste del Estado de México, dentro del valle. Su nombre proviene de raíces nahuas, tales como nahuas chicome, que significa "siete"; coatl, que significa "culebra o serpiente" y que todo junto quedaría como "lugar de las siete culebras". Este lugar limita al norte con los municipios de Tezoyuca y Chiautla; al poniente con San Salvador Atenco; al sur con Texcoco y al oeste con Chiautla. Su extensión territorial es de solo 7.75 kilómetros cuadrados y hasta mediados del siglo XX era un pueblo conocido por la agricultura y el tejido de cobijas además de suéteres de lana elaborados con técnicas ancestrales. Actualmente se suma a la lista de lugares donde podemos encontrar prendas con las 3B, buenas, bonitas y baratas.

Gracias al canal de YouTube Curioseando Ando sabemos que los precios van desde los 100 hasta los 300 pesos por prenda. Y es que todo depende del tipo de ropa que necesites y busques para completar tu guardarropa. Por ejemplo, los pantalones, jeans o pans van desde los 100 pesos hasta un máximo de 130. Por otra parte, las chamaras oscilan entre los 250 y 300 pesos. Sabemos que los consumidores piensan inmediatamente en comparar los precios con lo que se vende en el centro de la Ciudad de México, sin embargo y a pesar de que los costos también son económicos, en Chiconcuac encontramos una variedad infinita con mejores números que los del Zócalo capitalino.

También podemos ver conjuntos deportivos que cuestan menos de 300 pesos. FOTO: Captura del video de YouTube del canal Curioseando Ando

Lo que también pudimos observar es que las tallas chicas tienen una gran ventaja en este lugar, pues su costo es menor que el de las prendas de mayor tamaño. Entre otras curiosidades encontramos marcas deportivas con chamarras de doble vista, también para quienes disfrutan las chaquetas estilo universitario, les sorprenderá saber que su costo no supera los 200 pesos por unidad, a diferencia de lo que vemos en las tiendas de fast fashion que llegan a estar en un mínimo de 500 pesos. La ventaja de acudir a este lugar es que también podemos comprar por mayoreo, lo que nos deja un precio de solo 45 pesos por cierto tipo de prendas.

De hecho también encontramos para los amantes de los conjuntos de pans maravillosos y de buena calidad con colores vibrantes, pertenecientes a compañías como Adidas o Nike a solo 250 y 260 pesos por unidad. Y es que la gran variedad que nos ofrece el mercado de Chiconcuac satisface a chicos y grandes, deportistas y minimalistas, con estilo retro o algo más sobrio y simple. "El chiste es buscarle", aseguran los mismos locararios. No se limitan en prendas de temporada, pues llegamos a ver trajes de baño, ropa del diario, prendas para el frío, para el verano y lo mejor es que todo está a un precio accesible y la mayoría a la vista del consumidor.

Los jeans para niños llegan a costar hasta 65 pesos por unidad. FOTO: Captura del video de YouTube del canal Curioseando Ando

¿La calidad también es buena?

El mayor temor de comprar las prendas al justo precio en el que deberían de estar, es que la calidad de la tela no sea buena. Pero en su mayoría todo está hecho a base de algodón con poliéster. A simple vista podemos distinguir que los cierres y botones son completamente funcionales. Pero los expertos que conocen a fondo el mercado sí advierten que así como podemos encontrar joyas dentro de esta mina de ropa, nos podremos llevar malas sorpresas de no buscar adecuadamente. La idea de este enorme comercio es caminar para comparar precios y prendas. Aquí hay ropa para hombres, mujeres, niños, niñas, deportistas, fanáticos de béisbol, fútbol, básquetbol, etc; oficinistas y hasta cumplen con la mayor exigencia de los fanáticos de series y películas con sus prendas temáticas. Toda la franquicia de Marvel, Disney princesas, anime, DC, entre otros más son fáciles de hallar en este lugar.

El creador de contenido validó que el costo de los camiones que salen de la Terminal van desde los 40 a los 50 pesos. FOTO: Captura del video de YouTube del canal Curioseando Ando

