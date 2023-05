De Tesla a BMW: cuánto cuestan los lujosos autos de Shakira que tendrá que dejar para siempre en Barcelona

Cuando Shakira hizo una comparación de autos en la canción "Music Sessions #53", sabía de lo que hablaba. Y no precisamente de su rencilla con Gerard Piqué y su novia Clara Chía, sino del valor de los vehículos. En este caso, la colombiana gastó parte de su fortuna en adquirir varios de diversas marcas exclusivas y aunque no existe ningún Ferrari en su cochera, sí hay otros que no son nada baratos.

Para empezar, es menester mencionar que todos estos coches se encuentran en Barcelona, España, de donde parece que no saldrán hasta que la cantante arregle su situación financiera ante las autoridades de Hacienda en la nación europea. Ella, aunque está en ese proceso, tendrá que dejar que se empolven hasta poder hacer la mudanza completa a Miami, en Florida, Estados Unidos, donde se mudó con sus pequeños Sasha y Milan.

Shakira se hizo de varios automóviles para poderse transportar con toda libertad cuando vivía en la Madre Patria a lado del exfutbolista. Entre sus joyas se encuentran dos Mercedes Benz, un Tesla, un Audi y un BMW. Ella sabe de lujo y lo demostró con esas adquisiciones que cualquiera querría en su garaje.

¿Cuánto cuestan los autos de Shakira?

El trabajo musical que ha realizado Shakira, desde que comenzó su carrera le ha permitido amasar una fortuna tan grande que se ha podido dar prácticamente cualquier gusto. La colección de automóviles fue uno de estos en los que invirtió millones de pesos. Basta con saber que las marcas mencionadas son exclusivas para darse una idea.

Mercedes Benz SL550

Fue uno de los modelos que más miradas atrajo de la firma alemana en el 2013. Se trata de un clásico convertible con una transmisión automática de 7 velocidades con paletas de cambios que le da la capacidad de acelerar de 0-60 mph (0-100 km/h) en un lapso de 4.5 segundos. Su precio ronda en los 145 mil euros, más de 2 millones 700 mil pesos mexicanos.

Mercedes Benz SL550 (Foto: Pinterest)

Tesla Model S

Un modelo que parece llegar del futuro es capaz de acelerar de 0 a 100 Km/h en 3.2 segundos; su velocidad máxima es de 250 km/h. Su precio es de más de 2 millones 300 mil pesos.

Tesla Model S (Foto: Especial)

Audi A7 Sportback

Con este diseño, Shakira pudo combinar a la perfección lo deportivo con la elegancia. Es uno de los más seguros en el mercado que además, presume de tener los mejores materiales. Su precio inicial ronda en casi un millón 350 mil pesos.

Audi A7 Sportback (Foto: Audi)

BMW X6

El precio inicial de ésta joya es de un millón 730 mil pesos. Tiene un motor de gasolina de 8 cilindros con 530 hp. Alcanza una velocidad máxima de 248 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5.5 segundos

BMW X6 (Foto: BMW)

