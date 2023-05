VIDEO | Mamá "perrea hasta el suelo" y gana concurso de baile en el festival de 10 de mayo

Este miércoles se conmemora el Día de las Madres, una de las celebraciones más preciadas en la cultura mexicana; como parte los festejos es usual que los alumnos de educación primaria realicen festivales, donde los menores bailan e interpretan canciones para sus progenitoras. No obstante, este 10 de mayo una mujer se robó el show en una escuela al demostrar sus habilidades de baile. Los hechos quedaron grabados en un video que posteriormente se difundió en redes sociales y ya cuenta con miles de visualizaciones.

En el clip, compartido por la usuaria de TikTok @abigailgza16, se puede ver que los hechos ocurrieron dentro de una escuela, donde por lo menos seis madres de familia aceptaron un reto que consistía en bailar en el patio. Sin embargo, una mujer se llevó el espectáculo al demostrar sus dotes en la pista de baile y arrasó en el concurso. Internautas reaccionaron al video y rápidamente le dieron difusión al material, comentando sobre la actuación de la mujer.

La mujer dejo en evidencia sus habilidades en el baile. Foto: @abigailgza16

A lo largo del video se observa que mientras otras madres daban pasos tímidos, la mujer no dudo en mostrar sus habilidades de baile y perreó hasta el suelo, recreando una coreografía sensual que la posicionó por encima del resto de las participantes. La situación tomó por sorpresa a los asistentes del evento, quienes no podían creer lo que estaba ocurriendo y rápidamente elogiaron las habilidades de baile de la mujer, quien no ha sido identificada.

Además, la mujer también lució un conjunto acorde a la ocasión. En el video se muestra que la madre del estudiante vestía un enterizo con estampado floreado y unos tacones de plataforma, los cuales resultaron ser prácticos para su participación en el concurso de baile y complementaron la coreografía.

Internautas debatieron sobre el baile de la mujer. Foto: @abigailgza16

Baile generó polémica

Luego de que el video se compartió en TikTok, decenas de internautas reaccionaron al clip y se generó un fuerte debate sobre las acciones de la mujer. Actualmente, el video suma más de 68 mil likes y mil 400 comentarios, los cuales están divididos, pues algunos apoyan y otros no a la mamá que lució los pasos prohibidos en la escuela de su hijo. "Me gusta bailar así, pero jamás lo haría en la escuela de mis hijos", "Dejando en alto el apellido de su hijo", "No soportaron" y "Yo no haría eso", fueron algunos de los comentarios que recibió la grabación.

