La verdad detrás de la cirugía de Mary Magdalene y su drástica transformación física

La extravagante modelo Mary Magdalene, de Toronto, Canadá, recientemente compartió en su cuenta de Instagram que se quitó sus enormes implantes de busto después de que uno explotó en febrero y ahora reveló que estos pesaban casi 18 kilos. En las últimas semanas y meses se ha sometido a cirugías estéticas para lograr un aspecto más "natural".

Su caso se ha vuelto viral en todo el mundo. Foto: @1800leavemaryalone / Instagram.

Mary había gastado casi 2 millones de pesos en intervenciones médicas, entre ellas un lifting brasileño de glúteos, aumentos de busto, inyecciones en los labios, carillas, cirugía de nariz e incluso un trasplante de cejas. También se sometió a una labioplastia para reconstruir sus genitales después de que unos rellenos ilegales la dejaran con aspecto que no le agradaba.

"Es la primera vez que me peso desde que me quité los implantes y es una locura… He tenido implantes enormes durante tanto tiempo que fue un cambio aterrador, pero estoy muy contenta con ellos", contó.

Al parecer buscará sólo cirugías para revertir sus cambios

Hace poco Mary dijo a sus 215 mil seguidores que había "engordado" recientemente, lo que llevó a un fan a sugerirle que se hiciera un lifting brasileño de glúteos. Ella respondió que lo estaba considerando, pero que acababa de empezar a hacer ejercicio y no quería dejar de hacerlo para rellenar su cuerpo.

Ha mencionado estar muy contenta con su nuevo aspecto. Foto: @1800leavemaryalone / Instagram.

En su último post, Mary anunció que planea quitarse los rellenos de los labios y las mejillas en los próximos meses. Afirmó que ama su nueva apariencia y que ahora puede disfrutar de ir de compras porque puede usar tops lindos. Sin embargo, aun comparte fotos del pasado "mantener contentos" a sus fans. Dijo que el hecho de que comparta fotos de sus antiguos implantes XL no significa que los eche de menos y quiera volver atrás o que no le guste su nuevo look.

Es una figura muy polémica

El año pasado, Mary fue tendencia en las redes sociales después de afirmar que fue discriminada y bajada de un vuelo de Toronto a Texas porque sus senos eran muy llamativos. Sin embargo, ahora ha recibido muchos comentarios positivos por su valentía al compartir su experiencia y por su nuevo aspecto natural. Mary espera que su historia inspire a otros a ser valientes y a aceptarse a sí mismos como son.

Antes tenía un aspecto muy diferente. Foto: @marysebastianpickles / Instagram. ????

