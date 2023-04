Marlene Favela celebra sus 6 millones de seguidores en Instagram con outfit fresco para esta temporada de calor

Para la mayoría de los artistas, si no es que para todos, es importante tener un alto número de seguidores en las redes sociales. Por esta razón es que muchos se emocionan cuando llegan a cierta cantidad y hasta lo festejan con globos. Basta con mencionar a Selena Gomez, quien es la celebridad con mayor cantidad de followers en Instagram: más de 104 millones. En este caso, Marlene Favela está más que feliz tras alcanzar los 6 y no dudó en mostrar su agradecimiento, pues ella no es ninguna influencer.

La villana de la telenovela "El amor invencible" le dedicó unas líneas a todos los fans que siguen su carrera incluso desde antes de que hubieran éstas plataformas virtuales. De igual manera, compartió una fotografía donde se le puede ver más fresca que nunca, con un atuendo muy ad hoc para esta temporada de calores intensos.

"YA SOMOS 6 MILLONES DE CORAZONES LATIENDO EN UN MISMO LUGAR!!!! Aquí hemos construido juntos una comunidad hermosa de personas que tenemos cosas en común, que nos identificamos de alguna manera en algún punto. Y hoy no me queda más que decir GRACIAS GRACIAS", escribió la protagonista de "La gata salvaje".

Marlene Favela agradeció llegar a los 6 millones de seguidores en Instagram (Foto: IG @marlenefavela)

Marlene Favela presume su vestido primaveral

Marlene Favela es una actriz originaria de Durango. Entre las producciones en las que participó se encuentran "Por tu amor", "Infierno en el paraíso", "Mujeres engañadas", "La casa en la playa", "Entre el amor y el odio" y "La intrusa", por mencionar algunas. De igual forma es una empresaria dedicada al mundo fashion, donde no le va nada mal.

Al ser también una modelo, es natural que aparezca con atuendos que llamen la atención de propios y extraños. El caso más reciente es el vestido que utilizó para festejar su número de seguidores, que pertenece a la tendencia primavera-verano 2023 y es ideal para salir a dar un paseo sola o en compañía.

Otro de los atuendos frescos que se puso fue un vestido negro con flores y corazones estampados. La ausencia de mangas lo hizo ideal para aquellas ocasiones que no requieren tanta formalidad, pero que merecen una buena impresión; es un obligado en el guardarropa de cualquier chica.

Marlene Favela y su vestido elegante (Foto: IG @marlenefavela)

