VIDEO: Kiss Cam sorprende a chica con su pareja y ella prefiere besar a otro, la reacción enloquece TikTok

En los últimos meses muchos clips de “Kiss Cam” se han hecho virales en TikTok, pues constantemente deja situaciones graciosas, pero también ha habido algunas muy polémicas, como una que recientemente se viralizó porque una chica prefirió besar a un desconocido que a su acompañante, quien quedó visiblemente afectado tras presenciar lo ocurrido. Todo pasó en Monterrey, en un juego de béisbol y aseguraron que se trato de un caso de "soldado caído".

El clip se volvió viral rápidamente. Foto: @chequegaytan / TikTok.

Fue durante el juego entre Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México que dos chicos fueron enfocados y la joven comenzó a reír, pero luego volteó hacia atrás y le dijo a otro chico que si se besaban y él aceptó. El hombre que estaba sentado a su lado perdió la sonrisa en su rostro y quedó anonadado.

Aseguraron que fue un "soldado caído". Foto: @chequegaytan / TikTok.

En redes todos enloquecieron

Tras el impactante momento, fueron grabados otra vez y el chico “afectado” rió con incomodad. Sin embargo, no está claro que tipo de relación tiene con la mujer o si habían asistido en plan de pareja o cita. Sin embargo, en redes sociales se armó un debate sobre sus acciones, muchos la defendieron y aseguraron que tal vez no tenían ningún tipo de compromiso amoroso. Algunos más aseguraron que se sobrepasó y que si no quería con él, no era necesario besarse con alguien más justo frente a su cara. En el clip original, subido por el usuario "@chequegaytan", incluso se escucha que "agraviado" lloró.

Al final lucía muy incómodo. Foto: @chequegaytan / TikTok.

¿Cómo terminó el partido?

En el segundo juego de la serie en el Palacio Sultán, los Sultanes de Monterrey ganaron 5-4 a los Diablos Rojos de México, asegurando así su primera serie en casa y de la temporada. Después de empatar en la octava entrada, los regiomontanos forzaron a los extrainnings. En el primer juego de la serie, los "fantasmas grises" ganaron 1-0 el pasado lunes. Los Sultanes buscarán otra victoria este miércoles, y será la primera de dos series que se jugarán entre los equipos en la temporada 2023.

