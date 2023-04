Las barras tienen secuestrado al futbol mexicano: Javier Alarcón

Durante dos partidos de la jornada 16 de la Liga MX, la violencia volvió a aparecer en el futbol mexicano. Mientras en el estadio Kraken de Mazatlán agentes policiales y de seguridad privada golpearon a aficionados de Monterrey, en los alrededores del feudo de los Xolos de Tijuana, miembros de las barras local y del León se enfrentaron a golpes.

“Las barras tienen secuestrado el futbol mexicano. Los barristas que antes te pedían boletos ahora extorsionan, amenazan y algunos son narcomenudistas”, señaló el analista deportivo Javier Alarcón durante el programa Tercer Grado Deportivo, en el que se intercambiaron puntos de vista sobre la violencia en el futbol nacional.

Para Alarcón, en el corazón de la violencia que se vive en algunas plazas del soccer nacional se encuentran las barras, las cuales se inspiraron en las “barras bravas” comunes en el futbol sudamericano, y reconocidas como generadoras de violencia y reductos del crimen organizado.

“Hay muchos equipos a los que les sirven las barras, porque son grupos de poder, porque tú le puedes dar a las barras boletos para la reventa, hay toda una mafia allí metida, hay mucha corrupción.

“Yo he visto cómo un entrenador de futbol bajó a las porras de CU, a los líderes de cada porra, y los metió en el vestidor y les dió indicaciones: ‘maestros, minuto 20, me gritan esto; al minuto 30 me tienen que apoyar con esto’. Estaba utilizando a las barras bravas para su provecho”, denunció David Faitelson.

Para los analistas, una de las razones más importantes de la violencia en los estadios es la impunidad con la que operan las personas que golpean y amenazan en los eventos deportivos, a pesar de la implementación de factores tecnológicos como el Fan ID, el cual se instauró de forma obligatoria en los estadios de la Liga MX a partir de la pasada jornada.

