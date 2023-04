VIDEO | ¡Héroe sin capa! Policía entra a restaurante y compra pollo para perrito callejero

Cada vez son más las historias que se hacen virales en las que es evidente el cariño que existe hacia los animales, pues son protagonizadas por personas que están dispuestas a ayudarlos y así fue el caso de un policía que entró a un restaurante a comprar pollo sólo para entregárselo a un perrito callejero que hambriento miraba desde la ventana afuera del local.

Los hechos ocurrieron en Perú, donde un oficial de la Policía Nacional se encontraba en servicio cuando observó al can ansioso afuera del restaurante, hasta donde habría llegado cautivado por el aroma de la comida que los comensales disfrutaban sin poner atención al perro que, señala en la descripción, con la mirada pedía ser alimentado.

Policía alimenta a perrito callejero. Foto: Especial

“Ellos no hablan, pero con la mirada lo dicen todo. Gracias, Carlos Chapoñán”, se lee en el mensaje que acompaña el clip compartido por el usuario David Condezo en TikTok. En el que también se observa el momento en el que el policía sale del restaurante con un recipiente donde tiene el pollo y lo coloca en el suelo para que el perro pueda alimentarse.

“Te ganaste el cielo”

La desesperación del perro por tener algo con que alimentarse fue evidente en el video de poco más de un minuto que ya cuenta con más de 100 mil resaca iones, pues al final el can devora el pollo mientras el oficial se aleja el lugar con una gran sonrisa en el rostro por haber podido ayudar a un animalito de la calle.

“Hoy en mi trabajo vi un amigo muy hambriento que no podía hablar, entonces decidí comprar lo que él quería comer pero no podía hablar (…) Miraba con mucha hambre lo que comían las personas. Le compré su cuarto de pollo porque tenía mucha hambre”, dice el policía en el video.

Los comentarios no se hicieron esperar e internautas aplaudieron el acto del oficial por el perrito callejero: “Te ganase el cielo, hermano. ¡Felicidades!”, “Yo te doy las gracias por él y le pido a Dios muchas bendiciones por tu gesto”, “Te ganaste mis respetos”, “En este mundo queremos más personas como tú” y “Me has hecho llorar, cuántos animalitos están así”.

