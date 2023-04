¡Más que una leyenda! Qué especie es realmente el "Chupacabras" y cómo luce según los científicos

Han pasado casi 30 años desde que nació una de las leyendas más populares de todos los tiempos, no sólo en México, sino que a nivel mundial el hablar del “chupacabras” es hacer referencia a un ser que la mayoría imagina con rasgos similares: filosos dientes y garras, sediento de sangre animal (en el mejor de los casos).

Fue en el año de 1994 que, en la pequeña comunidad de Canovanas, Puerto Rico, una mujer dijo ver a un ser mitad canguro, mitad lobo, con escamas en lugar de pelo, ojos brillantes y largos colmillos, una descripción tan alarmante que cobró un eco sin precedentes y al poco tiempo la población ya sabía de este feroz ser.

La criatura, que al parecer ha sido vista pocas veces, se alimentaba de la sangre de los animales de granja que atacaba, motivo por el cual fue bautizada como el “Chupacabras”, una especie desconocida que habría extendido sus ataques a México, donde provocó casos de histeria colectiva a causa de presuntos ataques a las cabezas de ganado.

Los ataques del “Chupacabras” habrían regresado ya en la década de los 2020, esto luego de que en una ciudad de Chile se registrara la muerte de 50 cabezas en condiciones muy extrañas y similares a las del presunto animal de la leyenda, quien a pesar de tener un aspecto feral, decide ser sutil con sus víctimas, a quienes sólo les chupa la sangre.

Hubo quienes aseguraron que el Chupacabras había regresado a Chile. Foto: Especial

"Les hizo un hoyito, no en el cuello sino en el costado, no les comió las carnes ni las entrañas, nunca habíamos visto algo así", reveló Luis Choque, uno de los pobladores de Colchane, Chile, que resultó afectado tras perder a su ganado en el fenómeno, mismo que desató el interés del gobierno al enterarse de la peculiaridad del caso.

Ante este panorama, el alcalde de Colchane, Javier García, informó que los cadáveres del ganado fueron examinados por una especialista en veterinaria, quien confirmó que las heridas no corresponden a perros, felinos o algún otro depredador común de la zona de los Andes.

¿Cómo luce el Chupacabras?

Los científicos afirman poder explicar estas historias con la ayuda de la teoría de la evolución, y existen diversas versiones de personas que supuestamente han visto los chupacabras recientemente, lo que les convierte en criaturas más sencillas de rastrear e investigar, algo distinto en el caso de leyendas como la del monstruo del Lago Ness o Pie Grande.

En la mayoría de los avistamientos del famoso animal que succiona la sangre del ganado, las criaturas han resultado ser coyotes con escabiosis, una terrible enfermedad en la piel que hace que al animal se le caiga el pelo y se le formen costras grotescas en la piel.

Maqueta de la cabeza del Chupacabras según la leyenda. Foto: AP

"Sigue pareciendo un coyote, pero en una versión bastante distinta", asegura el científico especialista en enfermedades Kevin Keel, quien forma parte del Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study de la Universidad de Georgia. "Si lo viera en el bosque no habría pensado que se trata de un Chupacabras, pero yo he estudiado coyotes y zorros con sarna durante mucho tiempo. Una persona no profesional, en cambio, podría confundirlos", esto de acuerdo con lo revelado por National Geographic.

