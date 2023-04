El acto extremo que el rey Carlos III haría para limpiar la imagen de infiel que tiene el príncipe William

Fue a finales de febrero que los medios de comunicación internacionales centraron su atención entorno a un escándalo que rodea la corona británica, esto luego de que trascendiera información que apunta a una presunta infidelidad por parte del príncipe Guillermo hacia su esposa Kate Middleton.

Esta es sin duda una de las noticias que han desatado mayor escándalo dentro del mundo de los royal y desde ese momento los príncipes de Gales se encuentran en el ojo del huracán debido a que los rumores entorno a que hay una crisis en su matrimonio no han parado y esto ha sido informado a través de prestigiosos medios británicos e internacionales como Daily Mail, The Mirror o The Sun, quienes apuntan a que existen pruebas de que el hijo del Rey Carlos III pasó el día de San Valentín en compañía de su supuesta amante Rose Hanbury, a quien le habría regalado además un costoso collar.

Es dentro de este contexto lleno de polémica, que ahora la persona de la familia real que se encuentra en el ojo del huracán es el rey Carlos III, quien al parecer estaría dispuesto a hacer algo inimaginable con tal de limpiar la imagen de su hijo mayor, pues se sabe que las costumbres y la buena presentación de una familia impecable son requisitos dentro de la monarquía.

El rey Carlos III ¿dispuesto a dejar la corona por su hijo?

Es de mencionar que actualmente la familia real pasa por altibajos y mucha presión previo a la coronación del rey Carlos III, la cual se llevará a cabo el próximo 6 de mayo. Precisamente en este contexto es que medios británicos e internacionales aseguran que Camilla se puso sumamente molesta ante la idea de que Carlos III desistiera de su derecho al trono, esto con el objetivo de que el príncipe William tomara el tan honroso puesto.

Ante esta idea, Camilla Parker le habría dicho al exesposo de Lady Di “sé un hombre y pelea por el trono”, esto de acuerdo con lo revelado por el medio británico Archyde, lo cual dejaría en evidencia la necesidad de la mujer de ser reina consorte de Inglaterra.

Vale la pena mencionar que la “madrastra” del príncipe William es una de las mujeres menos aprobadas por el pueblo inglés, esto específicamente desde que comenzó su relación con Carlos, pues es de recordar que antes de ella, Carlos tuvo una intensa historia de amor con la famosa princesa Diana de Gales, una de las figuras más queridas en la historia de la corona.

