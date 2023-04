¿Qué significa o22 en Instagram y cuál es el significado de los códigos virales?

En las redes sociales se han gestado infinidad de palabras que parecen no tener sentido, pero que poseen un significado relevante para las nuevas generaciones. Tal fue el caso de "yolo", "lol", "chill", entre otras, que derivan de la lengua inglesa. Sin embargo, ahora muchos se enfrentan a códigos que parecen claves de hackeo o algo similar. En este caso se viralizó o22 y no viene sólo, pues lo acompañan otros similares con su respectivo significado.

Pero, no hay razón para alarmarse, ya que es algo muy sencillo y su razón de ser es algo cursi, hasta cierto punto. Para empezar, los jóvenes utilizan este tipo de cosas para manifestar sus emociones y la combinación de la letra "o" con el número es algo muy similar, pues su equivalente es a la letra "A" y se utiliza para dar a conocer la inicial de una persona especial, en caso de que su nombre comience con esa letra.

Aunque el origen de tal combinación es incierta se corrió como pólvora y ahora muchos lo utilizan en la red social Instagram, una de las más populares. El resto de los códigos denuncian alguna letra del abecedario y su uso no tiene límites o al menos, eso parece. En caso de sentirse fuera de lugar se recomienda revisar la siguiente tabla para "estar en onda con la chaviza".

Tabla del significado de cada código (Foto: TW @valennpimar)

Brotan los memes por los códigos

Al ser algo nuevo y considerado "absurdo" por varios internautas, no faltaron aquellos que se dedicaron a crear los tradicionales memes para dar a entender que están fuera de lugar por no comprender lo que significan. Tal parece que la evolución en las claves los puso en jaque, ya que muchos se molestaron y se fueron contra quienes lo utilizan.

"Me doy cuenta que en mi Instagram todos estamos rucos porque no hay nadie poniendo eso de o39, o22, etc...", "xq están todos poniendo en la notitas de IG o22, o43, o23? que les pasa?", "¿Cómo que o22? Si el oxigeno no puede tener 11 protones y 11 neutrones en su núcleo. Esta chaviza que no sabe de química", son algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter.

Incluso, los Rayados del Monterrey le entraron al tren y publicaron una fotografía en la que se ve uno de sus jugadores señalando los códigos; aseguraron que "también estamos agarrando la onda". Esto le resultó muy divertido a su afición, conjunto que l dio su respectivo like, pues se encuentran en la misma situación.

