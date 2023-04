¡Crece la familia! Mujer que se casó con un muñeco de trapo espera a su segundo bebé, afirma estar embarazada

Meirivone Rocha Moraes, una mujer brasileña que se casó con un muñeco de trapo llamado Marcelo, anunció que está "embarazada" de un segundo hijo. A pesar de algunos problemas en su relación, incluida una "infidelidad" de Marcelo, la pareja ha superado sus obstáculos y está emocionada de tener otro "hijo" juntos. Su historia es muy inusual y constantemente es criticada por los internautas.

Es muy polémica en redes. Foto: @meirivone_santinha / Instagram.

En un video de TikTok, Moraes mostró una prueba de embarazo positiva y anunció que “están esperando una niña”. Los fans de la pareja los han felicitado, aunque algunos se han mostrado escépticos en cuanto a que ella crea que todo es verdad y consideran que hace todo para generar vistas en la plataforma. La noticia llega después de que la pareja tuviera un "hijo" juntos el año pasado, otro muñeco Marcelinho.

Su “esposo” fue hecho por su madre

Moraes se hizo famosa después de casarse con Marcelo, el muñeco de trapo hecho por su madre. A pesar de que Marcelo "engañó" a su esposa, la pareja ha superado su infidelidad y ahora está emocionada. La brasileña de 37 años dice que han superado sus obstáculos y espera seguir por el buen camino.

"Estoy muy contenta porque estoy embarazada de Marcelo otra vez… "Esta vez vamos a tener una nena. Estamos muy felices", dijo en su clip, el cual ha superado las 375 mil vistas y casi 25 mil me gusta.

"Desde que descubrí que me había engañado, hemos estado muy distantes… Seguimos viviendo en la misma casa, pero ya no es lo mismo. Pero ahora, por el bebé, las cosas son diferentes. Marcelo se ha mostrado mucho más cariñoso conmigo y creo que eso mejorará nuestra relación. Este nuevo bebé salvará nuestro matrimonio", añadió.

Tiene más de medio millón de seguidores. Foto: @meirivone_santinha / Instagram.

No es la única con un matrimonio de este tipo

El tiktoker @montbk5959 se volvió viral tras asegurar que al no encontrar pareja decidió que su novia sería… ¡una muñeca de trapo! Los clips de este sujeto se han vuelto muy virales por lo perturbador que resultan para algunos. Él sostiene que quiere mucho a “Natalia” y tienen “dos hijos”, los cuales también son dos seres inertes. “Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, mencionó en uno de sus últimos clips en TikTok.

