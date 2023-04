VIDEO | Mujer pide perdón a su novio por tener un “affaire” con su cuñado

Cada vez son más los casos de infidelidad que se publican en redes sociales, donde tanto los protagonistas de la historia o los testigos de la misma comparten contenido en el cual exhiben a diversas personas en una situación comprometedora. Sin embargo, esta vez es la propia responsable de la traición quien le pide perdón a su novio por tener un “affaire” con su cuñado.

La usuaria de TikTok Alejandra Palacios compartió un video en el que se observa a una mujer, afuera de una terminal de autobuses, ofrecerle disculpas a su pareja por haberle puesto el cuerno con el propio hermano de su novio.

“Me encontré con esta escena en la terminal, la chica se humilló en frente de todos pidiéndole perdón a su novio porque le puso los cachos (cuernos)”, es el texto que publicó la internauta en el breve clip de 11 segundos.

La chica se humilló en frente de todos pidiéndole perdón a su novio Foto: Captura TikTok @alejandraapalacioss

En la grabación se ve a la mujer hincarse para convencer a su pareja de disculparla. Una posible amiga de la infiel llevaba un cartel: “Perdóname Jaime, solo fue un desliz”. En una segunda publicación, Alejandra reveló que la chica le fue infiel al joven con su hermano, es decir con su cuñado.

“La chica que pidió perdón en la terminal, le puso los cachos (cuernos) con el hermano de su novio”, precisó Palacios. El despechado tiró el regalo que le dio la mujer y corrió para alejarse del lugar. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de cuatro millones de reproducciones en la plataforma de TikTok.

Los comentarios no se hicieron esperar y estos son algunas de las frases que se leen: “Ah no, con el hermano eso no se puede perdonar… Cómo vivir así todo el tiempo con esa desconfianza”; “Todas mienten. Ya no hay que confiar”; “Cómo encuentro a la del cartel”; “Con el hermano, ni con nadie. Ya no amas a alguien, mejor terminar, por qué llegar a traicionar. La vida te enseña a seguir”.

